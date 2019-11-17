خطوات تطبيق مكياج جليتر لامع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - مكياج الجليتر، معروف انه من بين أنواع المكياج الجريء الذي من شأنه ان يسلط الضوء على العينين ويمنح السيدة نظرة قوية وحادة. عادة ما يتم عمل مكياج ظلال العيون اللامعة اي الجليتر في المناسبات والسهرات. وقد رأينا هذا النوع من المكياج على السجادات العالمية مراراً.

جليتر فضي



إنما يبقى السؤال ما هي خطوات تطبيق مكياج الجليتر اللامع؟



الواقع ان تطبيق هذا المكياج لا يعتبر سهلا، خصوصا اذا كنت مبتدئة. لذلك، نضع بين يديكِ هذه النصائح والخطوات، لتسهيل المهمة.



1. قبل تطبيق اي نوع جليتر، تأكدي من ان ظلال العيون الجليتر يليق بلون بشرتك وبلون ملابسك واكسسواراتك. قرري مسبقا إذا كنت تريدين لونا معدنيا كالذهبي او الفضي او البرونزي او البرونزي الزهري أو لونا نابضا كالبرتقالي او البنفسجي او الازرق.

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2. في البداية، وعلى بشرة نظيفة ومرطّبة جيدا، باشري تطبيق كريم الاساس اي الفاونديشن، على كل الوجه والعنق، بعده طبقي الكونسيلر على منطقة العينين.

جليتر ذهبي



3. على الجفن الاعلى، الجامد والمتحرك، ضعي طبقة من ظلال العيون باللون الاساسي، مثلا البيج او الرمادي، ثم حددي بهذا اللون جفنيك السفليين على خط قريب من خط الرموش.



4. اختاري ظلال عيون لامعة تحمل الجليتر في تركيبتها. طبّقيها على الجفن المتحرك كلّه او على الزاوية الخارجية من العين. الامر يعتمد على ما ترغبين فيه.



5. طبّقي خطا من الأيلاينر المجنح، ثم أخيرا طبقي الماسكرا. يمكنك أن تضيفي رمشين صناعيين عند الزاويتين الخارجيتين من العين، لتعزيز نظرتك.

جليتر تحت العين



6. اختاري لون احمر شفاه متناسق مع لون الجليتر. إنما عموما ننصحك حاليا، باللجوء الى احمر الشفاه النيود وبالملمس الجاف لكي تتمكني من ارساء توازن بصري.

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