نجمات اخترن الروج... وحيل لتطبيقه بإتقان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - احمر الشفاه باللون الاحمر، أو الروج، لا يمكن ان تتخطاه الموضة. حتى في ظل الانتشار الواسع لموضة أحمر الشفاه النيود، يبقى احمر الشفاه الاحمر عنوان الجرأة والثقة بالنفس. على السجادات الحمراء وأغلفة المجلات، تختار العديد من النجمات احمر الشفاه الاحمر بدرجات متباينة.



من الليدي غاغا الى جيجي حديد ونيكول شوارزنغر وسيلينا غوميز وكارا دولوفين... اللائحة طويلة والروج، يبرز جمال الشفتين ويلوّن الوجه.



ما هي أبرز الحيل لتطبيق احمر الشفاه الاحمر ؟



1. مهما كان لون أحمر الشفاه، تذكري انه من الضروري ان يطبّق على شفاه مرطّبة وليس مشققة او جافة. ففي هذه الحال، ابتعدي فورا عن احمر الشفاه الاحمر لانه سيفسد اطلالتك. احرصي بداية على ترطيب الشفاه، مرري عليها كريم الترطيب الخاص بالوجه.

جيجي حديد



2. من اجل الايحاء بشفاه ممتلئة وكبيرة، طبّقي القليل من كريم الاساس على وسط الشفاه. ستحصلين على نتيجة مشابهة للفيلر. مهلا! طبّقي كريم الاساس الفاتح على الجهتين الخارجيتين من الشفاه، واتركي كريم الاساس الاغمق لتطبيق القليل منه اعلى الشفة العلوية وأسفل الشفة السفلى.

سيلينا غوميز



3. امزجي الفاونديشن او كريم الاساس جيدا. عندما يمتزج جيدا، طبقي طبقة رقيقة من بودرة التثبيت.

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نيكول



4. حددي شفتيك بقلم تحديد خاص بالشفاه على ان يكون بدرجة لونية قريبة جدا من لون احمر الشفاه.

كارا



5. طبقي احمر الشفاه، ثم طبقي فوقه طبقة من ملمع الشفاه اذا اردت الحصول على شفتين كبيرتين وممتلئتين.

ليدي غاغا



6. إذا أردت تخفيف لمعية احمر الشفاه، ضعي محرمة بين شفتيك وطبّقي عليها قليلا ثم أضيفي طبقى رقيقة من البودرة على شفتيك.



7. نصيحة أخيرة، اذا ارتكبت اي خطأ عند تطبيق الكونتور أي قلم تحديد الشفاه، يمكنك تصحيح هذا الخطأ باستخدام قلم الكونسيلر او عبر غمس العود القطني بالقليل من الكونسيلر لاخفاء الشوائب.

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