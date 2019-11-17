مكياج مع فستان أسود... من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - الفستان الاسود، يبقى القطعة الاساسية المشتركة في خزانة كل السيدات، على تنوع انتماءاتهن الثقافية وفئاتهنَّ العمرية. ماذا عن المكياج الذي يمكن تنسيقه مع الفستان الاسود، من اجل اطلالة استثنائية في المناسبات او عند تلبية دعوة لحضور عشاء او غذاء. للاجابة على هذا السؤال، جمعنا لك باقة من اطلالات النجمات العالميات على السجادة الحمراء، لتستوحي منها اطلالتك المقبلة ومكياجك مع الفستان الاسود.

إليك اجمل مكياج مع الفستان الاسود من وحي النجمات العالميات:



• أليساندرا أمبروزيو Allesandra Ambrosio:

أليساندرا أمبروزيو

أطلت بمكياج يبرز منطقة العينين والحاجبين. بفضل ظلال العيون (آي شادو) الداكن، وخط رفيع من الايلاينر. وحفاظا على اطلالة هادئة، نسّقت مكياجها مع احمر شفاه نيود بدرجة زهرية حيادية خافتة. باختصار انه مكياج رصين وقوي في الوقت نفسه، يصلح للمناسبات المرموقة.



• سيينا ميللر Siena Miller:

ميللر

اكتفت بـ مكياج هادئ بعد توحيد لون بشرتها. خط أيلاينر عريض مع القليل من ظلال العيون البني، وأحمر شفاه نيود. اطلالة موفقة منسقة مع تسريحة شعر مرفوع، لابراز ملامح الوجه والسحنة الرائعة.



• أوليفيا باليرمو Olivia Palermo:

أوليفيا باليرمو

لا تنفك أيقونة الموضة أوليفيا باليرموتبهرنا باطلالاتها من ألفها الى يائها. اختارت المكياج البرونزي الكلاسيكي مع الملابس السوداء. لم يفتها أيضا تسليط الضوء على جمال نظرتيها، بخط أيلاينر ممدود يبرز مدى عينيها.



• نيكول شوارزنغر Nicole Scherzinger:

نيكول شوارزنغر

اختارت النجمة السمراء مكياجا لافتا، خط أيلاينر رفيع وممدود لنظرة قوية وواضحة مع أحمر شفاه باللون الاحمر.

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• زندايا Zendaya:

زندايا

النجمة زندايا معروفة بحبها الالوان الترابية لانها تلائم لوني بشرتها وشعرها البني. اختارت مكياجا ترابيا بنيا مع لون بشرة برونزي، كما أبرزت المدى بين حاجبيها وعينيها بظلال عيون فاتح بيج فاتح، فيما اختارت أحمر شفاه نيود.



• سيلينا غوميز Selena Gomez:

سيلينا غوميز

سلكت اسلوبا مختلفا في المكياج الذي نسّقته مع الفستان الاسود. نسّقت احمر الشفاه الاحمر مع اقراط اذنيها. كما عمدت الى ابراز عينيها بأيلاينر اسود رفيع وماسكرا مكثفة.



• ليدي غاغا Lady Gaga:

ليدي غاغا

عندما اطلت في حفلة الاوسكار في مطلع العام الجاري، خطفت الانظار كعادتها. فستان أسود مع مكياج هادئ جدا. ظلال عيون أبيض وأحمر شفاه نيود.



• كريستن ستوارت Kristen Stewart:

كريستن ستوارت

نسّقت اطلالتها مع مكياج أسود سموكي - دخاني، طبّقته على الجفن المتحرك وتحت عينيها. كان الاكثار من ظلال العيون متعمدا، لابراز النظرة القوية خصوصا انها عززت حدة نظرتيها بالغرة الامامية اللافتة. فيما أعادت ارساء التوازن عبر اعتماد احمر شفاه نيود.

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