إليك فوائد زيت الجليسرين للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - الجليسرين أو زيت الجليسرين، بتنا نسمع عنه كثيرا في الآونة الاخيرة رغم انه ليس جديدا. فما هو هذا السائل؟ وكيف يمكن استخدامه والاستفادة من مزاياه للعناية بالبشرة؟



1. ما هو الجليسرين؟

الجليسرين



إنه نوع من الزيوت، يتمتّع بتركيبة سائلة إنما سميكة جدا في الوقت نفسه. يتم الحصول عليه خلال مرحلة صنع الصابون. وبفضل مزاياه الكثيرة في حماية البشرة، بات يستخدم كمادة مرطبة ومادة تدخل في صناعة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.



2- ما هي أبرز فوائد الجليسرين للعناية بالبشرة؟

فوائد الجليسرين للعناية بالبشرة



• لدى وضعه على البشرة، يشكّل الجليسرين طبقة زيتية عازلة، ما يحمي البشرة من الجفاف وفقدان السوائل وبالتالي فإنه يحافظ على رطوبتها ومرونتها ونعومتها.

• يساهم الجليسرين في تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء والحبوب الدهنية.

• يتغلغل الجليسرين بين الخلايا فيملأ الانسجة، مما يساهم في الحصول على بشرة متماسكة وملساء.

• بما انه يملأ الشقوق والتجاعيد، فإن الجليسرين يدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بمكافحة علامات الشيخوخة.

• يحافظ الجليسرين على صحة الشفاه، خصوصا في الشتاء والاشهر الباردة. تطبيق القليل منه على الشفاه الجافة والمتشققة، يجعله يشكّل طبقة واقية وعازلة، تحافظ على رطوبة الشفاه وبالتالي تمنعها من فقدان مزيد من المياه.



3. خلطة الجليسرين لحماية البشرة:

الجليسرين لحماية البشرة



يساعد مزيج الجليسرين في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، خصوصا في الشتاء. في زجاجة جافة ونظيفة، ضعي 10 ملاعق من الجليسرين، أضيفي اليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض لانه يحتوي على الفيتامين سي ومضادات الاكسدة. امزجي الخليط جيدا. ثم طبقيه على بشرتك باستخدام الاصابع او قطعة من القطن. اتركيه طوال الليل على بشرتك لكي تمتصه بالعمق.

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