نصائح لبشرة نقية وخالية من الحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - البشرة الدهنية معرضة للكثير من المشكلات والشوائب، التي تُفقدها النضارة والنقاء. المطلوب هو الوصول الى بشرة صافية ونقية. فما العمل؟ المهم ان تحرص كل سيدة، تعاني بشرة دهنية على اتباع روتين معين للعناية بالبشرة من اجل تجنب الحبوب الملتهبة وحب الشباب.

إليكِ مجموعة من النصائح التي يقدمها اختصاصيو العناية بالبشرة من اجل الحفاظ على بشرة نقية:



1. الروتين اليومي:

الروتين اليومي



ننصحك بتبني روتين يومي من اجل الحفاظ على بشرة نظيفة، خالية من البكتيريا التي من شأنها ان ترفع احتمالات ظهور البثور الملتهبة.



• نظافة البشرة:

البشرة النظيفة معرّضة أقل من غيرها للحبوب وحب الشباب والرؤوس السوداء. لذلك، احرصي على غسل بشرتك جيدا بالماء الفاتر وليس الساخن، وباستخدام الغسول المناسب لها، وتجفيفها بمنشفة نظيفة. وتذكري عدم استخدام المنشفة نفسها اكثر من مرة لأنها ستكون مشبعة بالبكتيريا. احرصي على تنظيف بشرتك بالعمق، أي استخدمي ماء الميسيلير بعد الغسل بالصابون او غسول الوجه المناسب. لماذا؟ لأن ماء الميسيلير، ينظف بالعمق ويزيل ما لم يستطع غسول الوجه ازالته من اوساخ او آثار مكياج. من المهم ايضا الابتعاد عن الصابون القاسي على البشرة لانه سيضرها اكثر مما ينفعها.



• التقشير والماسك:

احرصي على تقشير وجهك مرة الى مرتين في الاسبوع، باستخدام مقشر طبيعي ناعم او مقشر خاص بنوع بشرتك. بعده، قومي بتطبيق ماسك الطين.



• الترطيب:

غالبية الادوية والمستحضرات التي تهدف الى محاربة الحبوب الدهنية، تتسبب بـ جفاف البشرة. لذلك، من الضروري الحرص على ترطيب البشرة الدهنية حتى وإن بدا الامر غريبا. إنما احرصي على استخدام تركيبة رقيقة من الكريم المرطب، خاصة بالبشرة الدهنية او البشرة المزدوجة او حتى البشرة الجافة. احرصي على ان يحمل المنتج عبارة "noncomedogenic" وهذه تعني انه لا يسبب الحبوب الملتهبة.



• المكياج

حاولي ترك بشرتك تتنفس عندما تستطيعين. الابتعاد عن تطبيق البودرة وكريم الاساس والبلاشر امر مهم جدا، من اجل الحفاظ على بشرة نضرة. أما اذا كنت مصرّة على تطبيق المكياج، فتأكدي من تنظيف بشرتك بالعمق عند المساء.

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• منتجات خاصة بحَب الشباب:

هناك بعض المنتجات التي من شأنها ان تساعد في التحلص من الحبوب الملتهبة والتي لا تحتاج الى وصفة طبية. ومعلوم ان هذه المنتجات تحتوي على مكونات مثل البنزويل بيروكسايد، وحمض الساليسيليك، وحمض الجليكوليك، أو حمض اللبنيك. وهذه كلها من شأنها ان تحد من البكتيريا وتجفف بشرتك. قد تسبب الجفاف أو التقشير لذا ابدئي بتطبيق كمية صغيرة في البداية.



2- نصائح اضافية لتجنب اخطاء شائعة:

نصائح اضافية لتجنب اخطاء شائعة



هناك العديد من الاخطاء التي ترتكبها السيدة، من دون ان تدري، وتسبب لها تفاقما في البثور الملتهبة.



• منتجات العناية بالشعر:

هناك العديد من المنتجات كرغوة الشعر والجيل ومثبت الشعر السبراي التي تتسبب بتفاقم مشكلة حب الشباب والبثور الملتهبة. لماذا؟ لأنه عندما يلامس الشعر الوجه، ينقل اليه الملوثات، ما يتسبب بتكاثر البكتيريا.



• النظارات الشمسية:

كثيرات من السيدات، يرفعن النظارات الشمسية عن العينين ويضعنها على الرأس. فتلامس الشعر الذي قد يكون متسخا او محملا بالملوثات، بعدها تقمن بوضع النظارة من جديد على العينين. هذا ما قد يتسبب بتفاقم البثور على جانبي الانف او على تفاحة الوجنتين قربه.



• واقي الشمس:

تخرج غالبية السيدات الى الشمس او الى الشاطئ من دون حماية البشرة بكريم الوقاية من الشمس. هذا المستحضر يجب ان يكون ضرورة لكل سيدة تعاني هذه المشكلة. كما ان اللواتي لديهن حبوبا ملتهبة، فمن المفضل الا يعرضن وجوههن اطلاقا لأشعة الشمس والا فإن الالتهاب سيزيد وبالتالي ستحمر الحبوب اكثر من السابق.

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