عطور فخمة وغامضة للفستان الاسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - العطور الفخمة والغامضة، تليق بالفستان الاسود أو الفستان المخملي الذي تختاره السيدة للامسيات المميزة والمناسبات الكبيرة. فالعطر جزء لا يتجزأ من اطلالة السيدة، وصورتها وحضورها. يبقى السؤال، ما هي الخيارات المتاحة امام السيدة عندما تطل بالفستان الاسود المخملي او البراق او ايا كان أسلوبه.



في هذا التقرير، نعرض لك مجموعة من العطور الفخمة والغامضة في آن واحد:



1. Annick Goutal Mon Parfum Cheri, par Camille:

Annick Goutal Mon Parfum Cheri

عطر، يحمل في طياته الكثير من الفخامة والرقي. يحتوي في تركيبته على البنفسج والسوسن والهليوتروب والباتشولي. يحمل في هذا المزيج المتناغم الكثير من النفحات المفعمة بالانوثة والغموض الآسر.



2. Tom Ford Black Orchid:

Black Orchid

عطر كغالبية عطور توم فورد، يعبر عن الذوق الرفيع والكياسة. ينبض بالكثير من الازهار الشرقية والتوابل، ليعكس مقدارا عاليا من الغموض. يحتوي على الاوركيد والياسمين الفرنسي والكمأة السوداء والحمضيات والعنب الاسود، أما في قلب العطر فتلاحظ الباتشولي وخشب الصندل والبخور والعنبر والفانيليا والشوكولاته السوداء والبلسم ونجيل الهند.



3. YVES SAINT LAURENT Magnificient Blossom:

Magnificient Blossom

ماء العطر هذا من إيف سان لوران، من اجمل العطور الفاخرة والغامضة. يستمر طوال اليوم، ويفوح بمجموعة من نغمات الازهار والحمضيات، كالبرغاموت والمندرين، ثم يليهما زهر الايلنغ والياسمين السامباك وزهر البرتقال. تُحاط الملاحظات الزهرية بنكهات التوابل من الزعفران، بالاستناد الى البتشول وخشب الاميريس.



4. عطر Jasmin Rouge من Tom Ford :

Jasmin Rouge

تشتهر دار "توم فورد" العريقة بقوارير العطر التي تتمتع بشذى مميز وعميق. يفيض هذا العطر، بعبق الياسمين والمسك والتوابل وخلاصة أوراق الياسمين، ما يجعله ملائما لليل والنهار.

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