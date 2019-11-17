أزياء خريفية من وحي الفاشينيستات 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - شاهدنا الفاشينيستات مؤخرًا في أجمل الاطلالات الخريفية التي اعتمدنها لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، وقد بدت هذه الاطلالات مميزة كونها كانت عصرية وأنيقة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، ودائمًا ما تُعتبر التنسيقات الخريفية من الأكثر تعقيدًا، لأنّ الخريف فصل انتقالي وطقسه متقلب عمومًا، ولهذا فقد جمعنا لكِ بالصور اليوم اطلالات خريفية من وحي الفاشينيستا 2019 لتستوحي أجمل الأفكار، وإليكِ بعض الأمثلة.



رانيا فواز في اطلالة خريفية كاجوال

رانيا فواز في اطلالة شبابية خريفية





شاهدنا الفاشينيستا رانيا فواز في عدد من الاطلالات الخريفية المميزة مؤخرًا، ومنها هذا اللوك الذي جمع بين الأناقة والعصرية، والذي اختارت فيه بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون البني، نسقت معع توب بيضاء ومعطفًا باللونين الرمادي والبيج، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالِ أسود، وشنطة يد صغيرة من شانيل Chanel.



روان في تنسيق خريفي في الجينز والبليزر

تنسيق خريفي في الجينز والبليزر بأسلوب روان



اطلالة خريفية ناعمة نسقتها روان، اختارت فيها أسلوبًا شبابيًّا مستوحًى من السبعينيات، وقد نسقت بنطلون جينز أزرق كلاسيكيًّا، مع توب بيضاء ياقة عالية، ومن فوقها جاكيت بليزر مقلم باللونين البيج والأبيض، وأكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد الأبيض، وشنطة يد باللون العسلي من هرمس Hermes.



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نور عريضة في لوك خريفي أنثوي

نور عريضة في لوك خريفي أنيق في التنورة



نور عريضة اختارت اطلالة خريفية ذات طابع أنثوي مميز، حيث إنها نسقت تنورة ميدي مقلمة باللونين الأحمر والأبيض مع توب قصيرة سوداء، وأكملت اللوك بجزمة عالية من الجلد باللون الأسود وشنطة يد باللون البني من توري بورتش Tory Burch واكسسوار ناعم للرأس.





علا فرحات في اطلالة خريفية كلاسيكية بالأسود

اطلالة خريفية بالأسود اعتمدتها علا فرحات



علا فرحات اختارت الأسلوب الكلاسيكي لإحدى اطلالاتها الخريفية، حيث ارتدت فستان ميدي باللون الأسود بقصة بسيطة، ومن فوقه معطف أسود أيضًا مزين بأزرار ذهبية معدنية، ذو طابع عسكري، وأكملت اللوك بشنطة يد مميزة، وجزمة عالية من الجلد، ونظارات شمسية بتصميم عصري.



اطلالات خريفية من وحي الفاشينيستا 2019 شاهدي الصور التي جمعناها لكِ، واستوحي بعض الأفكار لاطلالاتكِ أنتِ أيضًا في مختلف مناسبات هذا الموسم.