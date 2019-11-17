فساتين سهرة 2020 ترند للممتلئات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - إختيار فساتين سهرة للسيدات الممتلئات في كثير من الأحيان يبدو أمراً معقداً للبعض؛ فالبحث عن فستان سهرة يُخفي الدهون يكاد يشبه البحث عن إبرة في كومة قشّ هذه الأيام، حيث الموضة هي الأجسام النحيفة. رأس السنة بات قريباً، لذا بحثنا عن ترند 2020 خاص بفساتين سهرة للمتلئات كي نسهّل الأمور. الموديلات لا بدّ أن تكون بسيطة، وننصحك بالإبتعاد عن البليسيه، الكشكش، والفساتين المطبّعة، فهي قد تزيدك بدانة. يمكنك أن تتوجّهي للميتاليك، اللمّاع، والشراشيب، فهي موضة هذا الموسم. المخمل الناعم سيّد الأقمشة، والحزام على الخصر سيزيدك تألقاً؛ إن كنتِ من السيدات اللواتي يتجنّبن كثرة الألوان خوفاً من إظهار بعض الكيلوات الزائدة، ننصحك أن تعتمدي سياسة اللون الواحد، وهذا لا شكّ سيخفي الوزن، وننصحك بهذه الألوان: البيج، والبني، والأزرق الداكن، والرمادي، والأخضر، والزيتي، والأسود.
مجموعة فساتين إخترناها من كافة الألوان والموديلات، يمكنك إرتداء ما يناسب شخصيتك، وإضافة بعص الاكسسوارات لتزيين إطلالتك:
فستان الترتر:
فستان الترتر الفضّي الضيّق هو بالتأكيد ما ننصحك به للسهرة، وهنا من الضروري تجنّب الاكسسوارات حتّى تبقى الطلّة ناعمة وغير مبالغ بها. هذا الفستان يليق بالمراة الخجولة الناعمة.
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فستان معدني لمّاع:
فستان سهرة بأكثر من لون متناسق مع لمعة خفيفة بقبّة V هو فكرة جيدة لسهرة رأس السنة. هذا الفستان يُليق بالمرأة الجريئة وبصاحبة الحضور القوي.
فستان بالشراشيب البسيطة:
فستان وردي برونزي مع شراشيب بسيطة لأجواء السهر. هذا الفستان ننصح به السيدة الهادئة والتي لا تحب شدّ الأنظار عند الظهور في المجتمع.
فستان مخمل:
المخمل الناعم هو خيار السيدة الأنيقة التي تحنّ إلى أجواء الستينات والسبعينات، حيث كلاسيكية الموضة. هذا الفستان بلونه وطيّاته يعطي أجواء فرح ويعكس إطلالة متوهّجة.
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الفستان القصير
فستان قصير بأكمام طويلة مع لمعة خفيفة، وقليل من الزخرفات. ننصح به المرأة الناشطة إجتماعياً وصاحبة الحضور المميّز.
فستان بحزام عند الخصر
فستان فيه الكثير من الأناقة، ويوحي بأرستقراطية الطلّة. الحزام عند الخصر يُضفي عليه شياكة وإنبهاراً. ننصح به السيدة العاملة.
فستان ذهبي ميتاليك
تجانس قوي للأحمر والذهبي الميتاليك، ننصح بهذه الإطلالة للمرأة البدينة في الجزء الأعلى من جسدها.
فستان مع أقراط لحيوية الإطلالة
إذا كنتِ من محبّات الألوان الفرحة وتخشينها بسبب الوزن الزائد، ننصحك بإعتمادها في الاكسسوارات، كالأقراط مثلاً. هنا فستان مخملي ناعم مع أقراط باللون الأصفر الحيوي.
إطلالة بأكثر من لون:
إنتقاء اللون ومشتقّاته يساعد في إطلالة ناعمة وأنيقة ولافتة. مشتقّات اللون الوردي هنا تساعد في إبراز نعومة الجسم رغم إمتلائه.
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