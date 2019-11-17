لمن يعاني من تقلبات في الوزن.. خطتك المنطقية لشراء البدلة المناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - التقلبات في الوزن شائعة جداً عن الرجال ولكنها تكون ضمن حدود معينة بحيث لا تؤثر بشكل جذري على الملابس التي يملكها. ولكن هناك فئة تعاني من تقلبات عديدة وسريعة في الوزن ما يجعل إختيار الملابس التي يمكنها أن تخدمه لوقت طويل مهمة شبه مستحيلة. النقطة الأكثر أهمية حين يتعلق بالملابس بشكل عام والبدلات بشكل خاص هي أن يكون مقاسها مثالي.. ولكن مع تقلبات الوزن فهي تارة ستكون ضيقة وطوراً واسعة. فكيف يمكن للرجل الذي يعاني من المشكلة هذه إختيار بدلة لا يجد نفسه ملزم على إستبدالها بشكل متكرر.

إبحث عن خياط ماهر

ابحث عن خياط ماهر



لأي رجل يعاني من تقلبات في الوزن فإن أول ما عليه فعله هو العثور على خياط ماهر والذي يملك خبرة في مجاله. الخياط في هذه الحالة يمكنه أن يعدل مقاس البدلة وفق تقلبات الوزن وبالتالي تصبح أوسع حين تكسب الوزن وأضيق حين تخسره. يضاف الى ذلك واقع أنه يمكنه حتى إجراء بعض التعديلات على البدلة سواء لناحية السروال أو السترة وذلك من اجل مساعدتك على إخفاء بعض العيوب. التعامل مع الخياط لن يكلفك الكثير وبالتالي لن يكلفك المبالغ التي ستكون ملزم بدفعها لشراء بدلة في كل مرة يزيد فيها وزنك أو ينقص.

إبتعد عن البدلات الباهظة الثمن

ابتعد عن البدلات الباهظة

إنفاق المال على بدلة باهظة الثمن عادة أشبه بإستثمار ولكن في حالة الرجال الذين يعانون من تقلبات في الوزن هي رمي للمال في سلة المهملات. لذلك خيارك هو البدلات التي تكون بتكلفة معقول وبنوعية جيد. بطبيعة الحال لن تحصل على نفس النوعية التي ستحصل عليها من البدلات المصنوعة من أفضل الأقمشة ولكن وضعك لا يسمح لك بشرائها لانه حين تكسب الوزن فالأقمشة الباهظة الثمن تلك ستتمدد وقد تتمزق هذا في حال قررت إعتمادها رغم كونها ضيقة بسبب زيادة وزنك.

لذلك عوض إختيار البدلات المصنوعة من صوف المورينو أو الموهير أو الحرير أو الاقمشة التي تدمج بين الحرير واللينين عليك إختيار تلك التي تدمج بين الصوف والقطن، وذلك لان الصوف يسمح للقماش بالتمدد وبالتالي سيتأقلم مع الكيلوغرامات الإضافية التي ستتراكم في محيط الخصر.

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