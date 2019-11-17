مجوهرات أكيليس مستوحاة من نبض القلب

أطلقت دار أكيليس AKILLIS طقم مجوهرات مستوحى من شكل نبض القلب يتألف من عدة قطع منها سوار ( وزنه 28.2 قراط )، زوج من الأقراط ( وزنهما 29.8 قراط )، خاتم ( وزنه 24.3 قراط ) وقلادة ( وزنها 73.8 قراط ). وصنعت كل القطع من أرقى تشكيلة لأحجار بارايبا التي رُتِّبَت بشكل معقد على ذهب أبيض وماس أبيض. واختارت مصممة ومؤسسة العلامة، كارولين غاسبارد، كل حجر من الأحجار التي استخدمت في التشكيلة وصممتها بأشكال مستوحاة من شكل نبض القلب. وجاءت تلك التشكيلة لتجسد حالة الحب من أول نظرة، وتألفت قطعها من مئات من أحجار بارايبا، التي تميز كل حجر منها بدرجته اللونية، حجمه ومقاسه الخاص.

قد يهمك ايضاً:

الأقراط ذات الحجم الكبير أفضل هدية في يوم الأم

أبرز تصاميم "الأقراط الناعمة " لإطلالة راقية في المناسبات