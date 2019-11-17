شاركت الفنانة التونسية، دارين حداد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وهي تمارس التمارين القتالية.
ومارست "دارين" رياضة "البوكسينج" من الرياضات القتالية، وهي مختلفة عن التمارين السابقة التي اعتادت ممارستها في الصالات الرياضية.
ونالت الفنانة التونسية عدد من التعليقات من متابعيها الذين أبدوا إعجابها بممارستها للتمارين: "نحن نحبك برشا" "دودو البطل" "جسم مثالي بنية قوية".
يذكر أن الفنانة دارين حداد شاركت في عرض "مسرح مصر" ضمن الموسم الأخير المقام حاليًا على مسرح جراند نايل تاور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دارين حداد بـ"تلعب بوكسينج".. ومتابعين: دودو البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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