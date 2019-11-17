تشكيلة تصاميم يومية للمرأة القوية من "فنتي" ريهانا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باعتبارها من أنجح النجمات اللاتي استطعن اختراق حصون صناعة الأزياء، استطاعت ريهانا في بضع سنوات فقط تحديد مسار نجاح لها كمصممة أزياء بفضل علامتها التجارية "فنتي" التي أصبحت مملوكة لشركة LVMH إلى جانب أشهر العلامات التجارية أمثال لويس فيتون، وجيفنشي، وسيلين، وكريستيان ديور.

ولموسم خريف وشتاء 2019 /2020 أطلقت ريهانا تشكيلة جديدة من الأزياء الجاهزة "City Bloom"، مستوحاة من أسلوب الحياة اليومية للنساء القويات اللاتي يشعرن بالراحة في رقتهن وأنوثتهن.

وتعكس المجموعة الأسلوب الشخصي للنجمة من خلال قطع سهلة الارتداء وأنيقة في الوقت نفسه، من الملابس الجاهزة والإكسسوارات والتي تأتي جميعها في مجموعة من ألوان الباستيل التي يمكن دمجها بسهولة في خزانة ملابسك بغض النظر عن أسلوبك الشخصي، وتتضمن لوحة الألوان ظلًا ناعمًا من اللون الأخضر أطلقت عليه اسم "Matcha"، والذي يتماشى تمامًا مع صيحة ظل أخضر الفستق الرائج لخريف 2019.

إلى جانب كل من ظل الوردي "Iced Rose" وظل البيج "Crème Caramel"، أما فيما يخص التشكيلة نفسها فهي غنية بالصور الظلية الأنيقة ذات التفاصيل الجريئة.

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على سبيل المثال، إذا كنت تتطلعين إلى احتضان صيحة البافر لهذا الموسم، وكان المعطف الرياضي لا يلائم ذائقتك يمكنك تجربة حذاء البوت المبطن بكعب الستيليتو والذي يبلغ سعره 990 دولارًا (تقريبًا) والذي يتميز بالميزات نفسها الموجودة في المعطف المنتفخ الكلاسيكي، ويمكنك تنسيقه سواء مع فستان قصير ضيق ذي أكمام طويلة بطبعة الورود بظل "Iced Rose" والذي يبلغ سعره 550 دولارًا، أو مع الفستان الصوفي ذي الأكتاف المنسدلة والذي يبلغ سعره 1160 دولارًا.

كما تتضمن التشكيلة مجموعة متنوعة من الإكسسوارات المذهلة، والتي تضم نظارات شمسية رخامية أنيقة بسعر 250 دولارًا، إلى جانب أقراط Cameo الجديدة للعلامة التجارية والمتوفرة في نسختين إحداهما منمقة باللؤلؤ والأخرى بالكريستال بسعر 530 دولارًا، والتي تتميز بشكلها الدائري وحجمها الكبير.

المجموعة الكاملة متوفرة حاليًا للشراء في متجر فنتي الإلكتروني، وستصبح متاحة للشراء في متاجر مختارة بدءًا من الـ 25 من نوفمبر.