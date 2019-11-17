للأمهات .. 7 نصائح مهمة أثناء تغيير حفاضة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تعد عملية تغيير الحفاضة والملابس للأطفال أمرا ليس سهلا ومرهق للأمهات خاصة مع حديثي الولادة.

ويستعرض لكم "الخليج 365" وفقا للدكتور عاطف دنيا أستاذ طب الأطفال جامعة الأزهر، أهم النصائح للأمهات أثناء تغيير حفاضة وملابس طفلها:

1- حافظي على تنظيف طفلك بانتظام بالماء الدافئ، وبرفق.

2- تغيير الحفاضة بشكل مستمر في الأسابيع الأولى للطفل حديثي الولادة، لتجنب إصابته بالتسلخات.

3- ترك الطفل بعد تغيير الحفاضة 10 دقائق في الهواء حتى لا يشعر الطفل بالضيق.

4- استخدمي الحفاضة لمرة واحدة فقط، حتى لا يسبب ذلك التهابا جلديا للطفل أو ظهور بثور أو حبوب.

5 - قلة تغيير حفاضة طفلك تضر بصحته وتسبب له الالتهاب الجلدي.

6- يجب على الأم ارتداء طفلها الملابس برفق أثناء تغيير ملابسه، حتى لا يحدث أي تمزق للمفضل، وأن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة.

7- التوجه للطبيب المختص فورا عند حدوث أي إصابات لطفلها أثناء تغيير ملابسه.

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