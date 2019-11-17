للأمهات ... 8 نصائح مهمة للعناية بشعر رضيعك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تجد بعض الأمهات الجدد صعوبة في التعامل مع مولودها الجديد خلال الأشهر الأولى، والعناية بشعر الرضيع من الأمور التي ربما لا تتقنها كثير من الأمهات.

لذا نقدم لك عزيزتي مجموعة من النصائح حول رعاية شعر رضيعك في الأشهر الأولى، وفقًا لما قاله الدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365".

1- احرصي على استخدام شامبو صحي مخصص للأطفال، حتى لا يضر بشعر رضيعك.

2- تجنبي غسل شعر مولودك الجديد يوميًا، حيث إن فروة الرأس في هذا الوقت تكون في أضعف حالتها وتسبب تساقط الشعر.

3- يجب عليكِ تجفيف شعر طفلك قبل تعرضه للهواء.

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4- استخدمي في تجفيف شعر مولودك بمنشفة ناعمة، كي تحافظين على فروة رضيعك.

5- استخدمي فرشة طبية ناعمة تناسب سن مولودك، حتى لا يُصاب بجروح في فروة الرأس.

6- دلكي شعر رضيعك بلطف أثناء وضع الشامبو، حتى لا يتساقط شعر رضيعك.

7- تجنبي تمشيط شعر رضيعك بفرشاة أو مشط ذات أسنان ضيقة ، حتى لا يتشابك.

8- تجنبي تسريحات شعر مولودك التي تعتمد على شد الشعر، حتى يتسبب في فقدان أو تساقط الشعر.