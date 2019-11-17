“إن كيدهن عظيم”.. سعوديات ينتقمن من الفنانة شيرين بعد تصريح ساندت فيه أزواجهن فأطلقوا #اخرسي_ياشيرين

فجرت الفنانة المصرية، “شيرين عبد الوهاب“، موجة غضب واسعة في تصريح أطلقته حول العلاقات بين الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة المصرية شيرين في حفل غنائي لها في الرياض بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.

ودشن سعوديون هاشتاج للرد على الفنانة المصرية حمل وسم #اخرسي_ياشيرين بعد تصريحها الذي لاقى ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في السعودية من قبل ممثلات الجنس اللطيف.

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وانتقدت النساء كلام المغنية وأعربن عن غضبهن إزاء موقفها، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تتحدث بجدية أم تمازح الجمهور.

من جهة أخرى، أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لشيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها.

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