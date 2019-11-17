من غير أدوية.. الكمادات الباردة لعلاج نوبات الصداع

يشعر البعض بصداع مفاجىء دون إدراك الأسباب، لتعددها ما بين التوتر والاجهاد والاكتئاب، والتدخين، ومن العلاجات التي تساعد في علاج الصداع دون استخدام الأدوية، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo Clinic".
الكمادات الباردة
إذا كنت تشكو من نوبة صداع ولا ترغب في تناول أدوية مسكنة، يمكن استعمال الكمادات الباردة لعلاج معظم حالات الصداع.
الكمادات الدافئة
أما الحالات التي تعمل فيها الكمادات الدافئة بدلاً من الباردة كعلاج لصداع فهي التي يكون سببه، التوتر والإجهاد، أو القلق، أو التهاب العضلات.
ويمكن الاعتماد على الكمادات الباردة لعلاج الصداع لأن وضع شيء بارد ولين على الجبهة لفترة طويلة يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وتخفيف آلام الصداع.
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