بفستان "مكشوف الصدر".. منه فضالي في أحدث جلسة تصوير

بفستان قصير مفتوح من الصدر، ظهرت الفنانة منة فضالي بأحدث جلسة تصوير. واعتمدت فضالي في جلسة التصوير على الظهور بمكياج بسيط يتناسب مع النهار والإطلالة الكلاسيكية التي طلت بها. ونشرت فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" معلقة عليها "جلسة تصوير جديدة". Advertisements وكتبت فضالي على احدى الصور: "ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودد". وتستكمل فضالي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وهو من بطولة ناهد السباعي، قصي خولي، سارة الشامي، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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