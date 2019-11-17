فتاة تطلب المساعدة من أحمد السعدني.. والأخير "التبس عليه الأمر"

دائما ما يطلب بعض الأشخاص من الفنانين والمشاهير المساعدة في بعض الأمور، خصوصا المساعدات المالية، وهو ما يقوم به الفنان أو الشخص المشهور على قدر استطاعته.

ولكن خلال الفترة الأخير، وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، زادت عمليات النصب على المشاهير مستغلين المشاعر العاطفية والقصص الإنسانية، حتى أصبح الفنان لا يثق في الطلبات التي تأتي إليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرهم الفنان أحمد السعدني، الذي لم يستطيع تحديد موقفه في طلب فتاة لمساعدته بعد اكتشافه مراسلتها لمشاهير آخرين بنفس الرسالة.

بدأت القصة عندما طلبت فتاة من الفنان أحمد السعدني المساعدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب أزمة تمر بها.

وكتبت الفتاة: "صباح الخير أستاذ أحمد أنا بعت لفنانين ومشاهير كتير دون ذكر أسماء محدش عبرني يمكن علشان مافيش كاميرات مثلا أو إعلام هينقل مساعدتهم مع إني معنديش مانع إني اتصور حتى وهم بيساعدوني بس حد ينقذ أمى أبوس إيديكم هتضيع مني واقفة قدامها عاجزة وجاتلي قرحة في العين من كتر العياط.. أرجوك اقف جمبنا".

في بداية الأمر، تفاعل السعدني مع طلب الفتاة ورد عليها قائلا: "طيب أنا أوصلك ازاي؟.. حد عنده اقتراح غير إنها تكتب رقم تليفون".

Advertisements

وعقب ذلك، نشر السعدني تغريدة أخرى، أشار فيها إلى أن الأمر ما هو إلا محاولة "نصب" للحصول على بعض الأموال، حيث طلبت الفتاة أيضًا مساعدة من اللاعب المعتزل إبراهيم سعيد: "أنا مش فاهم انتي ازاي كده يعني أنا حد من طرفي كلمك وكنت جايلك إسماعيلية مخصوص ودلوقتي من ساعة كاتبة لإبراهيم وأصلاً الحساب معمول الشهر ده بس أنا أسف أني ضيعت وقتي".

لم تقف الفتاة عند هذا الحد، وردت قائلة: "أنا أسفة أستاذ أحمد.. وأسفة للجميع وأسفة لنفسي والله العظيم وقبل الكل سامحوني يا جماعة.. وشكرًا حتى للي اتهمني بالنصب مش عارفة مين بس أنا مش نصابة وإنسانة متعلمة وحافظة القرآن كله ومكذبتش في حاجة ولا عايزة حاجة ولا هحتاج تاني لبني آدم.. اي القسوة دي وليه تجرحوا الناس كدا".

وأشارت الفتاة إلى أن مدير أعمال أحمد السعدني تواصل معها وأخذ صورة لبطاقتها وقال لها إنه سيفكر ويرد عليها: "مش عايزة حاجة من حد.. والحمد لله مخدتش حاجة ومش هاخد حاجة ربنا موجود".