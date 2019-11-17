فيديو.. إليسا ترقص لمرضى السرطان على أنغام "عيشالك"

تضامنًا مع أطفال مرضى السرطان، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي، في مدينة دبي، لصالح مركز السرطان الخيري للأطفال.

وارتدت الفنانة اللبنانية فستان أسود قصير، من دار أزياء لابورجوازي، وشاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها خلال الحفل.

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وتداول رواد الموقع مقطع فيديو للفنانة اللبنانية، وهي ترقص على أغنيتها "عيشالك".

يذكر أن إليسا أعلنت عن اعتزالها الغناء في شهر أغسطس الماضي، معلنة بأن الألبوم الذي تعمل على تحضيره حاليًا، سيكون الأخير، وهو ما أثار غضب الكثير من معجبيها الذين طالبوها بالعدول عن قرارها.