تضامنًا مع أطفال مرضى السرطان، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي، في مدينة دبي، لصالح مركز السرطان الخيري للأطفال.
وارتدت الفنانة اللبنانية فستان أسود قصير، من دار أزياء لابورجوازي، وشاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها خلال الحفل.
وتداول رواد الموقع مقطع فيديو للفنانة اللبنانية، وهي ترقص على أغنيتها "عيشالك".
يذكر أن إليسا أعلنت عن اعتزالها الغناء في شهر أغسطس الماضي، معلنة بأن الألبوم الذي تعمل على تحضيره حاليًا، سيكون الأخير، وهو ما أثار غضب الكثير من معجبيها الذين طالبوها بالعدول عن قرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إليسا ترقص لمرضى السرطان على أنغام "عيشالك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.