١٨ علامة تجارية مصرية للمحجبات بتصاميم عصرية وغير تقليدية في فصل الصيف

بعد أن تصدرت موضة دبابيس الشعر، انتقلت هذه الصيحة لتكون خيار مدوني الموضة المحجبات أيضًا. ورغم اعتقاد الكثيرات أنه لا يمكن ارتداء دبابيس الشعر مع الحجاب نظراً لكون الإطلالة ستتحول إلى مبتذلة وغير لائقة، ولكن إن كنتِ تبحثي عن إكسسوارات غير تقليدية تجدد طلتكِ مع الحجاب، لا تترددي من تجربة هذه الصيحة.وهناك أشكال متعددة من دبابيس الشعر التي تم ارتدائها مع الحجاب.

فاختارت مدونة الموضة آسيا عاكف دبابيس الشعر المرصعة باللؤلؤ وأيضًا الأشكال التي تزينها العبارات. بينما شاهدنا لينا ونبيلة كريم ومروة عتيق ترتدين الحجاب التقليدي مع أشكال متنوعة من دبابيس الشعر سواء صغيرة أو كبيرة.

وقد لفت انتباهنا اهتمام مدوني الموضة بتثبيت الدبابيس بأكثر من مكان، سواء على طرف الحجاب تجاه مقدمة الرأس وكأنك تقومين بتثبيت الشعر والحجاب معًا، أو من خلال تثبيت الدبابيس في منتصف الحجاب عند إحدى طبقاته للحصول على مظهر جذاب

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