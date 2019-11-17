10 تنسيقات شبابية من فاليري أبو شقرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - بداية عُرفت فاليري أبو شقرا في الوطن العربي كملكة جمال لبنان، ومن ثم دخلت عالم تقديم البرامج والتمثيل لتصبح اليوم فنانة شاملة وإحدى أكثر النجمات الشابات أناقة، حيث إنّ أسلوبها في الموضة مميز وناعم، وهي تختار الأسلوب الشبابي لمختلف المناسبات وتعتمد تصميمات الأزياء التي تناسب سنها وقوامها الرشيق، وقد جمعنا بالصور اليوم 10 اطلالات نسقتها فاليري أبو شقرا، لتستوحي منها أفكارًا مميزة تعتمدينها أنتِ أيضًا في مناسباتكِ القادمة.



تنسيق في الجينز اختارته فاليري أبو شقرا

لوك كاجوال في الجينز اعتمدته فاليري أبو شقرا





الجينز قطعة ضرورية في خزانة كل امرأة، وكل واحدة فينا تمتلك على الأقل جينزًا واحدًا في خزانتها، ومن السهل تنسيقه لمختلف المناسبات وبامكانكِ أن تعتمدي لوك شبابيًّا وأنيقًا مثل الذي نسقته فاليري، حيث اختارت جينز سكيني مع تيشرت قطنية، ومن فوقهما جاكيت بليزر باللون العنابي، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب وحقيبة كتف صغيرة من سانت لوران Saint Laurent.





فاليري أبو شقرا في لوك شبابي في القميص الطويل

تنسيق كاجوال اعتمدته فاليري أبو شقرا





هنالك الكثير من الخيارات اليومية الكاجوال التي نستطيع اعتمادها في اطلالاتنا، مثل هذا التنسيق الذي اختارته فاليري أبو شقرا مؤخرًا في سروال مطاطي ضيق باللون الأسود، نسقت معه قميصًا طويلًا بقصة مبتكرة، وحذاءً رياضيًّا براقًا باللون الفضي، وشنطة يد من الجلد الأسود من جيمي شو Jimmy Choo.





بدلة رسمية عصرية تألقت بها فاليري أبو شقرا

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بدلة رسمية مميزة اختارتها فاليري أبو شقرا



البدلات الرسمية هي إحدى أبرز صيحات الموضة للشابات وغيرهنّ من النساء، وقد شاهدنا فاليري أبو شقرا في إحدى المناسبات، وقد تألقت في بدلة رسمية ذات تصميم عصري باللون الأبيض، وقماشه معرق برسومات ناعمة بالأسود، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون واسع، وقد نسقت معها توب قصيرة باللون الأسود وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك.





فستان من الدانتيل الأسود اختارته فاليري أبو شقرا

فستان أسود من ايلي صعب تألقت به فاليري أبو شقرا





لا مجال للخطأ مع الفستان الأسود، حيث إنه يوحي بالأناقة الراقية، ومثالي لمختلف المناسبات المسائية، ولا سيما إن كان مصنوعًا من قماش الدانتيل الفاخر، مثل الفستان الذي اختارته فاليري أبو شقرا من إيلي صعب Elie Saab بقصة أنيقة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود أيضًا ومجوهرات ناعمة.





10 أفكار اطلالات أنيقة وشبابية من فاليري أبو شقرا اعتمدتها في مناسبات مختلفة، منها الرسمي ومنها الكاجوال، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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