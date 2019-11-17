شيرين تختار الأحمر في موسم الرياض.. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - موسم الرياض يشهد الكثير من الحفلات الفنية، التي يحييها كبار النجوم العرب. ومؤخراً كان لـ شيرين عبد الوهاب حضور مميز على المسرح الخاص بموسم الرياض، ولاسيما أن لها جمهورا كبيرا في السعودية وكافة أرجاء الوطن العربي. وقد اختارت لهذه المناسبة إطلالة "ريترو" إن كان من ناحية تصميم الفستان أو تسريحة الشعر، وقد تضاربت الآراء حول هذه الإطلالة، حيث البعض رآها جميلة والبعض الآخر اعتبرها غير موفقة. ونحن سنستعرض لك هذه الإطلالة ونترك لك الحكم النهائي، وإليك التفاصيل.



شيرين في موسم الرياض في فستان أحمر

فستان من الساتان الأحمر اختارته شيرين لحفلها في السعودية



اختارت شيرين لحفلها في موسم الرياض فستانا باللون الأحمر من علامة ليبل كوين Lable Queen وقد عمدت على إظهار الأسلوب الريترو من خلال هذه الإطلالة كما ذكرنا،. لون الفستان بدا جميلا على شيرين وناسبها تماماً، لكن المشكلة الأساسية تكمن في القماش الذي بدا خفيفا، وكذلك هنالك بعض الأخطاء من ناحية القصّة أيضاً، ولاسيما عند منطقة الصدر، حيث كان هنالك الكثير من القماش المجمّع، والذي أعطى حجما لشيرين من الأعلى.



الفستان لم يخدم قوام شيرين بطريقة صحيحة

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اطلالة شيرين على المسرح في السعودية



وكذلك التصميم عند منطقتي الورك والبطن لم يخدم قوام شيرين بطريقة صحيحة وجعلها تبدو ممتلئة، وهذا النوع من الفساتين بلون واحد وقماش جامد يحتاج الى امرأة طويلة، وجميعنا يعلم أن شيرين تتمتع بقوام ناعم.





مجوهرات ماسية ناعمة زينت بها شيرين اللوك

أقراط ماسية ناعمة اختارتها شيرين



مع اللوك، اختارت شيرين أقراطا ماسية ناعمة تدلت بطريقة مميزة وناسبت لون الفستان، وكذلك فإن الماكياج الذي اعتمدته كان موفقاً، لكن تسريحة الشعر الريترو جعلتها تبدو أكبر من سنها.



شيرين تختار فستانا أحمر في حفل موسم الرياض، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذه الإطلالة وبتفاصيلها، من الشعر إلى الماكياج وغيرها.

أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها الـ 40