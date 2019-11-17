صيحات الأقراط الرائجة لموسم ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - برزت العديد من صيحات الأقراط المميزة وغير التقليدية خلال أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020، لتمنح المرأة إطلالة عصرية ولافتة للانتباه.



أقراط الـHoops

Balenciaga

تعدّ صيحة الأقراط الحلقية Hoops من أبرز التصاميم المميزة والتي تحبها النساء، وتستمر أقراط الـHoops في موسم ربيع وصيف 2020 بموديلات عصرية وجذابة.

ظهرت الأقراط الحلقية باللون الذهبي بقوة في العروض، مثل أقراط برونزا سكولر Proenza Schouler، بالنسياغا Balenciaga، بوس Boss، وSies Marjan.



أقراط اللؤلؤ

Burberry



أيضاً قدمت بعض الماركات أقراط مرصعة باللؤلؤ الأبيض لمزيد من الأنوثة والرومانسية.

جمعت بعض الموديلات بين صيحة الأقراط الحلقية واللؤلؤ مثل أقراط جاسون وو Jason Wu، Annakiki، Beaufille، وبربري Burberry.



الأقراط بالفصوص الملونة

Brandon Maxwell

أحصلي على إطلالة نابضة بالحيوية في مختلف الأوقات واعتمدي أقراط مرصعة بفصوص ملونة من أحدث صيحات الأقراط 2020.

قدمت بعض الماركات أقراط مرصعة بفصوص ملونة مثل أقراط Brandon Maxwell وUlla Johnson.



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صيحة القرط الواحد

Valentino

صيحة جريئة ولافتة للأنظار، طبقتها العديد من النجمات، وهي ارتداء قرط واحد فقط، وقد قدمتها العديد من الماركات لعام 2020.

أحببنا موديلات القرط الواحد من JW Anderson، فالنتيو Valentino، Tibi، ومارني Marni.



صيحة الأقراط غير متماثلة

Jil Sander

أيضاً يمكنك اعتماد صيحة الأقراط غير متماثلة لإطلالة غير تقليدية، فيكون كل قرط مختلف عن الآخر في تصميمه أو حجمه مع وجود تناغم بينهما.

وبرزت هذه الصيحة في عروض أزياء Jil Sander، وأوف وايت Off-White.

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