في الوقت الذي كانت تستعد فيه فرقة ميامي السيمفونية الكبرى لإحياء إحدى حفلاتها في ولاية فلوريدا، وقعت عازفة الأوبوا الأمريكية، جانيس تومسون، ذات الـ62 عامًا، على سلم القاعة، فارتطم رأسها بالأرض، وتوفيت في اليوم التالي، إثر إصابتها بنزيف داخلي.
وقع الحادث قبيل حفل افتتاح الموسم للفرقة، بقاعة موريس جوسمان للحفلات بولاية فلوريدا الأمريكية، ونقلت العازفة على الفور في سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي إثر نزيف داخلي في الدماغ تعرضت له إثر سقوطها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وقررت الفرقة أن تهدي حفلًا تقدمه يوم 10 ديسمبر المقبل لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة في صفحتها على "فيسبوك" منشور في رثائها حتى يكتب لها الأصدقاء والأقرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأساوية.. وفاة عازفة الأوبوا الأمريكية قبل الحفل بـ20 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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