صور.. في عيد ميلاد كنزي دياب.. أجمل إطلالاتها بين الكاجوال والرعب

تحتفل كنزي وعبدالله توأم الفنان عمرو دياب، اليوم، بعيد ميلادهما الـ20، ولطالما خطفت كنزي الأضواء برقصها وصورها ومشاركة تلك المقاطع مع متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما أنها تثير الجدل والانتقادات بين الحين والآخر بسبب ملابسها، كونها ابنة واحد من أشهر مطربي الوطن العربي حاليا.

ويستعرض التقرير التالي أبرز الإطلالات التي تظهر بها كنزي دياب، بين الكاجوال، والكلاسيك، والمرعب الذي يلائم "الهالوين".

الكاجوال

تعتبر ملابس الكاجوال تميز ابنة عمرو دياب المدللة، و"الكروب توب"، هو الأبرز بينها، بالإضافة إلى تفضيلها اللون الأبيض في اختيار ملابسها، مع تسريحة شعر ثابتة تقريبا.

ملابس البحر

تحب كنزي دياب مشاركة متابعيها بصور لها على الشاطئ، أو بصور لها بملابس البحر، والتي تتميز بأنها إما فساتين جريئة أو "ستوميك"، أو كاش مايو بألوان رائعة.

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فساتين جريئة

أكثر الإطلالات التي تثير انتقادات تلك التي ترتبط بفساتين ترتديها كنزي دياب وتكون عادة جريئة ومكشوفة.

السهرة والهالوين

يبدو أن كنزي دياب تحب الغموض واللون الأسود عندما يتعلق الأمر بالسهرات والحفلات، وملابس الهالوين المرعبة.