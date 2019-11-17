إليكِ أقراط الهوب بـ"المشبك" الجذاب وتصميمها المميز لإطلالة أنيقة على خطى النجمات

تتميّز أقراط الهوب بشكلها الجذاب وتصميمها الرائع، الذي يتناسب مع الوجه مهما كانت طبيعته، وتعتمده النجمات في إطلالاتهن لما يضفيه على الوجه من إشراقة وجاذبية، فضلًا عن أنه يتناسب مع كافة المناسبات والقطع سواء الكاجوال أو الحفلات.أطلقت جنيفر فيشر مصممة المجوهرات الأميركية، أقراط الهوب المفضلة للعديد من نجمات العالم كسيلينا غوميز وريهانا وتراسي إليس روس وكايا جيربر وغيرهن، ويتألقن بها كثيرًا، أو بالأحرى لا تخلو إطلالاتهن من هذا القرط المثالي.

وأضافت فيشر قرصًا خفيفاً إلى الأقراط مع تثبيت "مشبك" عليه لسهولة ارتدائه عن طريق الضغط على الأذن، وبذلك يتناسب مع اللاتي لا يرغبن في عمل ثقب في آذانهن.بهذه الخطوة الرائعة تتيح جينيفر فيشر لكل الفتيات والسيدات ارتداء هذا القرط المذهل، دون الحاجة لثقب الأذن الذي يزعج الكثيرات ويتسبب في التقرحات والتقيحات



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