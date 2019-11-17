منها الملح والقهوة.. عادات غذائية تزيد خطر الإصابة بضعف العظام

يمكن أن تسبب بعض العادات الغذائية غير الصحية إلى ضعف العظام وخاصة للأطفال وكبار السن، ومن هذه العادات وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

استهلاك الملح

الإفراط في استهلاك الملح يضعف على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لصيانة العظام.

مشروبات الصودا

كثرة استهلاك مشروبات الصودا الكربونية من عوامل زيادة كسور العظام، تناول الحليب بدلا من المشروبات الغازية.

القهوة

تمتاز القهوة بعدة فوائد للصحة، لكن كثرة تناول الكافيين تزيد إدرار البول، وبالتالي تسرّب الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تشكل العظام، المشروبات منزوعة الكافيين لا تضر العظام.