يمكن أن تسبب بعض العادات الغذائية غير الصحية إلى ضعف العظام وخاصة للأطفال وكبار السن، ومن هذه العادات وفقًا لموقع "Mayo Clinic".
استهلاك الملح
الإفراط في استهلاك الملح يضعف على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لصيانة العظام.
مشروبات الصودا
كثرة استهلاك مشروبات الصودا الكربونية من عوامل زيادة كسور العظام، تناول الحليب بدلا من المشروبات الغازية.
القهوة
تمتاز القهوة بعدة فوائد للصحة، لكن كثرة تناول الكافيين تزيد إدرار البول، وبالتالي تسرّب الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تشكل العظام، المشروبات منزوعة الكافيين لا تضر العظام.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الملح والقهوة.. عادات غذائية تزيد خطر الإصابة بضعف العظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.