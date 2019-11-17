استشاري أمراض نساء: هناك علاقة وطيدة بين السمنة وتأخر الحمل

أكد الدكتور وائل إبراهيم استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري، أن هناك علاقة وطيدة بين السمنة وتأخر الحمل، وذلك لأن السمنة قد تحفز الجسم لإفراز بعض الهرمونات التي تؤدي إلى خلل في المنظومة الهرمونية في المرأة مما يصيب بعض السيدات بتكيس المبايض الذي يسهم بشكل كبير في تأخر الحمل لديهن.

وأضاف إبراهيم، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "الى ربات البيوت"، مع إذاعة "البرنامج العام"، أن هناك بعد الحالات التي تخضع للعلاج للقضاء على السمنة، بالإضافة لاتباع أنظمة غذائية مناسبة للوصول لنتيجة المرجوة، أن السمنة المفرطة هي التي يزيد بها نسبة الدهون عن 40 أو 50% في جسم المرأة.

وتابع إبراهيم، كما أن زيادة الوزن مع الحمل تعرض المرأة لأمراض مزمنة، مثل الضغط، السكر والعديد من المشاكل الصحية التي تزيد وزن الجنين، وتؤدي لارتفاع الضغط، تسمم الحمل، تعسر الولادة وارتفاع نسبة الولادات القيصرية.

ونصح استشاري أمراض النساء، بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة للمرأة، مع الاهتمام بضبط معدل هرمونات الخصوبة والتأكد من مقاييسها الطبيعية تحت إشراف الطبيب المختص.