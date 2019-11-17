طريقة تحضير الأرز باللحم على البخار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري وصفة الأرز البخاري باللحم على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
4 قطع لحم ضأن
2 ثمر بصل
2 ثمرة طماطم
حبة جزر
ملعقة صغيرة كمون صحيح
4 حبات حبهان
ملح
فلفل أسود
زيت نباتي
2 معلقة كبيرة مكسرات
3 أكواب ماء
كوب ونصف أرز
طريقة التحضير:
1-يفرم البصل، والطماطم، ويقطع الجزر بشكل طولي.
2-يغسل الأرز وينقع في الماء لمدة 30 دقيقة ثم يصفى.
3-يحمر البصل حتى يصفر، ثم يضاف إليه اللحم ويقلب حتى يجف ماؤه.
4-يضاف الطماطم والبهارات، والملح على اللحم ويحرك مدة دقيقة ثم يوضع الماء ويغطى الإناء حتى ينضج، ثم يوضع الجزر، ويقلب المزيج.
5-يضاف الأرز على مرق الحم ويحرك قليلًا، ويترك حتى الغليان، ثم يترك على نار هادئة.
6-تحمر المكسرات، ثم تضاف على الأرز بعد وضعه في طبق التقديم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.