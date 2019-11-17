طريقة تحضير الأرز باللحم على البخار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري وصفة الأرز البخاري باللحم على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

4 قطع لحم ضأن

2 ثمر بصل

2 ثمرة طماطم

حبة جزر

ملعقة صغيرة كمون صحيح

4 حبات حبهان

ملح

فلفل أسود

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زيت نباتي

2 معلقة كبيرة مكسرات

3 أكواب ماء

كوب ونصف أرز

طريقة التحضير:

1-يفرم البصل، والطماطم، ويقطع الجزر بشكل طولي.

2-يغسل الأرز وينقع في الماء لمدة 30 دقيقة ثم يصفى.

3-يحمر البصل حتى يصفر، ثم يضاف إليه اللحم ويقلب حتى يجف ماؤه.

4-يضاف الطماطم والبهارات، والملح على اللحم ويحرك مدة دقيقة ثم يوضع الماء ويغطى الإناء حتى ينضج، ثم يوضع الجزر، ويقلب المزيج.

5-يضاف الأرز على مرق الحم ويحرك قليلًا، ويترك حتى الغليان، ثم يترك على نار هادئة.

6-تحمر المكسرات، ثم تضاف على الأرز بعد وضعه في طبق التقديم.