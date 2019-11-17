أول مصارعة في الشرق الأوسط: ألعب من سن 14 عاما ولم أخسر مباراة واحدة

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مصارعتين مصريتين تلعبان مصارعة المحترفين، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "ON E".

وقالت ولاء زين العابدين، الحاصلة على حزام "كليوباترا" في المصارعة النسائية، إنها بدأت الألعاب القتالية مذ كان عمرها 5 سنوات، وتلعب المصارعة مذ كان عمرها 14 عاما، وأصبحت أول فتاة على مستوى الوطن العربي تلعب مصارعة محترفين، و"هي لعبة فيها كل حاجة ومتاح فيها استخدام كل شيء"، مشيرة إلى أنها لم تخسر أي مباراة قط.

وأضافت أنها تصاب كثيرا في المباريات بجروح أو تمزقات عضلية.

وأشارت آية هاني فراج، الحاصلة على بطولة الجمهورية في المصارعة النسائية، إلى أن اللياقة البدنية العالية أهم بكثير من حجم الجسم، مشيرة إلى أن حجم الكتلة العضلية ليس له أي تأثير في اللعبة.

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وعن إلحاق الأذى بالخصوم، أوضحت أن الخبرة عامل مهم جدا في هذه اللعبة، لذلك هناك جانب من الاهتمام بعدم ضرب الخصم ضربات تعجيزية.

وعن حياتها خارج الحلبة، أوضحت أنها تفصل جيدا بين حياتها في التمرينات أو الحلبة وحياتها خارجها.