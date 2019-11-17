أعراض وأسباب ضمور المهبل وطرق الوقاية منه

تخشى بعض السيدات التعرض لأخطار وأضرار هبوط المهبل، وتتعرض بعضهن لأعراض هي في مجملها بداية لضمور المهبل أو ما يعرف طبيًا باسم "التهاب المهبل الضموري.

يقدم "هُن" كل ما يتعلق بهذا المرض، وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي:

أعراض ضمور المهبل

جفاف المهبل

حرقة مهبلية

الإفرازات المهبلية

حكة في الأعضاء التناسلية

حرقة عند التبول

الحاجة المُلحة للتبول

كثرة التبوُّل

عدوى المسالك البولية المتكررة

سلس البول

نزْف خفيف بعد الجماع

عدم الراحة أثناء الجماع

نقص تزليق المهبل أثناء النشاط الجنسي

قِصَر وضيق قناة المهبل

متى تزور السيدة الطبيب

يصاب العديد من النساء بعد انقطاع الطمث بالمتلازمة التناسلية البولية عند انقطاع الطمث، لكن القليل منهن يسعين لطلب العلاج، فقد تشعر النساء بالحرج لمناقشة الأعراض مع الطبيب، وقد يستسلمن للعيش مع وجود هذه الأعراض.

ولذلك حدِّدي موعدًا مع طبيبك إذا كان لديكِ أي تبقيع أو نزيف مهبلي غير مبرر، أو إفرازات غير عادية، أو شعور بحرقة أو وجع.

حدِّدي موعدًا أيضًا لزيارة طبيبك في حال شعرتِ بألم أثناء الجماع لا يتوقف حتى مع استعمال مرطبات المهبل.

Advertisements

أسباب ضمور المهبل

بعد انقطاع الطمث

خلال السنوات السابقة لانقطاع الطمث (مرحلة ما قبل انقطاع الطمث)

بعد الاستئصال الجراحي للمِبيَضان (انقطاع الطمث الجراحي)

أثناء عملية الرضاعة الطبيعية

أثناء تناول علاجات يمكنها أن تؤثر على مستويات الاستروجين، مثل بعض أقراص منع الحمل

بعد جلسات العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض لعلاج السرطان

بعد جلسات العلاج الكيميائي للسرطان

كأحد الآثار الجانبية للعلاج الهرموني لسرطان الثدي

عوامل الخطر

التدخين

يؤثر تدخين السجائر على الدورة الدموية، وقد يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى المهبل والمناطق المجاورة الأخرى، فالتدخين يقلل أيضا من آثار هرمون الإستروجين التي تحدث بشكل طبيعي في جسمك.

لا ولادة مهبلية

لاحَظَ الباحثون أن النساء اللائي لم يلدن عبر المهبل قط، أكثر عرضةً للإصابة بأعراض المتلازمة التناسلية البولية لانقطاع الطَّمْث من النساء اللائي خضعن لولادات مهبلية.

لا يوجد نشاط جنسي

فالنشاط الجنسي، مع أو بدون شريك، يزيد من تدفق الدم ويجعل أنسجة المهبل لديكِ أكثر مرونة.

مضاعفات ضمور المهبل

العدوى المهبلية

تغيرات في التوازن الحمضي في مهبلك مما يجعل العدوى المهبلية أكثر احتمالًا للحدوث.

مشكلات بولية

من الممكن أن تساهم التغيرات البولية المصاحبة لمرض المتلازمة التناسلية البولية لانقطاع الطَّمْث في حدوث مشكلات بولية، وقد تتعرضين هنا لزيادة عدد مرات الحاجة الملحة للتبول أو الشعور بحرقة عند التبول، وقد تتعرض بعض النساء إلى المزيد من التهابات المسالك البولية أو التسرب البولي (السلس البولي).

الوقاية من ضمور المهبل

يمكن أن يساعدكِ النشاط الجنسي المنتظم، سواء مع شريكك أو من دونه، في منع الإصابة بالمتلازمة البولية التنازلية لانقطاع الطمث، ويزيد النشاط الجنسي من تدفق الدم إلى المهبل، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأنسجة المهبلية.