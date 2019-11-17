نصائح للحفاظ على لحية صحية قبل الشتاء

نوفمبر هو أفضل وقت في العام لجميع عشاق اللحية، باعتباره نهاية فصل الصيف وبداية الشتاء، رغم صعوبة نمو الشعر في هذا التوقيت من العام.

ويبتعد كثيرون عن فكرة إنبات اللحية خوفًا من تكوين البكتيريا، إلا أن هناك نصائح للحفاظ على لحية صحية وفقًا لموقع "bold sky"، هي:

المداومة على غسلها

الحفاظ على نظافة لحيتك أمر مهم للغاية وللحصول على لحية صحية خالية من البكتيريا، ولتنظيف لحيتك يمكنك غسلها جيدًا بالصابون تم تنشيفها من خلال مجفف الهواء، وذلك مرتان في الأسبوع.

الحفاظ على نظافة وجهك بشكل عام

عليك أن تحافظ على نظافة وجهك فاللحية قد ينتقل اليها بكتيريا الوجه، حيث أن الأوساخ في الوجه يمكن أن تضر أيضًا بنمو لحيتك، لذا فإن الحفاظ على نظافة وجهك هو أيضًا جزء من عملية تنظيف اللحية.

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أيضًا حافظ على نظافة العنق للحفاظ على نفسك في مأمن من الالتهابات التي تسببها البكتيريا.

التدليك الجيد

تدليك لحيتك لن يبقيه بصحة جيدة وناعمة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الدورة الدموية وذلك يحفز نمو الشعر، ولتدليك لحيتك يمكنك الاستفادة من محلول جيد أثناء التدليك، تأكد من أنك تقوم بتدليك الجلد تحته وكذلك لجعل بصيلات الشعر قوية وبالتالي الحصول على النتيجة المرجوة.

ترطيب اللحية

يجب أن تعلم أن اللحية شأنها شأن الوجه تحتاج إلى ترطيب جيد، حيث أن استخدام مرطب اللحية سيجعل شعرك ناعمًا ورطبًا، ويحدث ذلك غالبًا بعد غسلها وتجفيفها على أن يرطب الجلد لا شعر اللحية وحده، ويحدث ذلك مرتان في الأسبوع على الأقل.

لا تلمس لحيتك كثيرًا

أعلم أنه يجب ألا تلمس لحيتك كثيرًا بقدر الإمكان، فلمسها قد يعرضها للجفاف الذي سيؤدي بدوره إلى تهيج، ومع ذلك كلما شعرت بالحكة، ما عليك سوى ترطيبه باستخدام مرطب جيد.

مشط شعر لحيتك يوميًا

عليك تمشيط شعر لحيتك ولكن بلطف وبشكل صحيح لتجنب التشابك وتساقط الشعر، وضمان تدريبه على النمو في الاتجاه الذي تريده دائمًا، على أن يبدأ التمشيط من الشارب إلى اللحية.

استخدم زيت اللحية

هناك بعض أنواع الزيوت التي تساعد على التغذية والنعومة ومنع القشرة.