بنطلونات ستحل محل الجينز هذا الموسم.. وهذا ما اختارته النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 06:39 صباحاً - صحيح أن البنطلون الجينز خيار رائع لكل وقت، لكن بالطبع أصبحتِ تشعرين بالملل من تكراره. لست وحدكِ بينما النجمات أيضاً أصبحن يفضلن صيحات أكثر عصرية من البنطلونات، و ننتظر رواجها خلال موسم الخريف والشتاء.

جمعنا أفضل إطلالات النجمات لنتوقف عند اختياراتهم من البنطلونات العصرية التي يمكن أن تصبح بديل للجينز. على الرغم من أن بعض النجمات لم يعتمدن أحدث صيحات البنطلون بستايل يناسب الطقس البارد لكن إطلالاتهن تلهمكِ بلا شك لاختيار ما يناسبكِ.

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جينيفر لوبيز تفضل الـ "paper bag"

جينيفر لوبيز

اختارت النجمة العالمية جينفير لوبيز البنطلونات المزودة بخصر مرتفع مع حزام يضم الخصر، وكسرات تزيد من جمال الساقين والمعروفة باسم الـ "paper bag" .

اعتمدت جينيفر لوبيز مجموعة من هذه البنطلونات العصرية، خاصة المصمم من الجلد ليناسب طقس الخريف والشتاء.



الخطوط الطولية تزيد بيلا حديد طولاً

بيلا حديد

أيضاً يمكنكِ اختيار بنطلوان مطبع بخطوط طولي على طريقة عارضة الأزياء بيلا حديد. هذا النمط يساعد على تصغير الأفخاذ،كما أنه يساعدكِ على أن تبدين بساق أطول من الحقيقة.

اختارت بيلا حديد بنطلون بيج مخطط بالأسود، لكن إذا كنتِ تعانين من تراكم بعض الدهون في الجزء السفلي من الجسم يفضل اختيار بنطلون بلون داكن ومزين بخطوط فاتحة.

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اعتمدي "الكارغو" على غرار ريهانا

ريهانا

كعادتها، تميل المغنية العالمية ريهانا إلى الصيحات العصرية الجريئة، لذلك اعتمدت البنطلون بصيحة الكارغو المزود بجيوب كبيرة الحجم. لم تكتفي ريهانا بتصميم الكارغو اللافت، بينما زادت إطلالتها جاذبية باعتماد البنطلون البرتقالي مع قطعة أخرى باللون الزهري.



زيندايا تعيد تقديم البنطلونات المفصلة

زيندايا

صحيح أن البنطلونات المفصلة تعد خياراً كلاسيكياً، بينما بعد أن شاهدناه بستايل زيندايا تأكدنا من أنه قطعة أساسية هذا الموسم.

اختارت زيندايا بنطلون أسود بتصميم محبوك وخصر مرتفع مع كسرات تتدلى من الخصر وترسم الأرداف بنعومة، نسقت معه توب مكشوف من البطن لتكشف عن قوامها المثالي.

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كاتي هولمز تذهب إلى البنطلونات الجلد

كاتي هولمز

إذا اخترنا صيحة بديلة للبنطلونات الجينز لتزين الخريف والشتاء ستكون بلا منافس البنطلونات الجلد بجميع تصاميمها.

ذهبت الممثلة الأمريكية كاتي هولمز إلى بنطلون جلد سكيني ونسقت معه كنزة صوف وبوت مزود بعنق إلى الركبة.

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