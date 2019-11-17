أعراض نقص فيتامين كـ .. فوائده ومصادره

يلعب فيتامين كـ ، دورًا رئيسيًا في منع تجلط الدم، ومنع النزيف الزائد، على عكس العديد من الفيتامينات الأخرى، لا يستخدم فيتامين كـ عادة كمكمل غذائي.
فيتامين كـ هو في الواقع مجموعة من المركبات، يبدو أن أهم هذه المركبات هو فيتامين K1 وفيتامين K2.
الحصول على فيتامين K1 من الخضر الورقية وبعض الخضروات الأخرى، فيتامين K2 عبارة عن مجموعة من المركبات التي يتم الحصول عليها إلى حد كبير من اللحوم والجبن والبيض، ويتم تصنيعها عن طريق البكتيريا.
فوائد فيتامين كـ
مستويات منخفضة من فيتامين كـ يمكن أن تزيد من خطر النزيف غير المنضبط، في حين أن نقص فيتامين K نادر في البالغين، إلا أنه شائع جدًا عند الأطفال حديثي الولادة.
حقنة واحدة من فيتامين K لحديثي الولادة هي المعيار، كما يستخدم فيتامين K لمواجهة جرعة زائدة من أرق الدم الكومادين.
أعراض نقص فيتامين كـ
على الرغم من أن حالات نقص فيتامين K غير شائعة، فقد تكون أكثر عرضة للخطر إذا:
مصاب بمرض يؤثر على الامتصاص في الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية النشط.
تعاطي المسكنات التي تتداخل مع امتصاص فيتامين كـ.
المعاناة من سوء التغذية الحاد وشرب الكحول بكثرة.
في هذه الحالات، قد يقترح مقدم الرعاية الصحية تناول مكملات فيتامين كـ.
يستخدم فيتامين كـ للسرطان، لأعراض غثيان الصباح، لإزالة الأوردة العنكبوتية، وغيرها من الحالات غير مثبتة.
مصادر فيتامين كـ
تشمل مصادر الأطعمة الطبيعية الجيدة لفيتامين كـ ما يلي:
الخضروات مثل السبانخ والهليون والبروكلي.
البقوليات مثل الفاصوليا الخضراء.
البيض.
الفراولة.
الكبدة.
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