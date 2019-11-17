طريقة عمل المكرونة بالدجاج

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالدجاج، عبر برنامجها "على قد الإيد"، المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل مكرونة بالدجاج صدور دجاج شرائح كيس مكرونة قلم عصير طماطم بصل فلفل ألوان صلصة طماطم ملح فلفل أسود Advertisements شطة ناعمة كمون ناعم زيت طريقة عمل مكرونة بالدجاج تشوح شرائح الدجاج مع البصل فى الزيت على النار. يضاف الفلفل الألوان والتوابل والملح والفلفل الأسود. يضاف عصير الطماطم والصلصة. يمكن إضافة القليل من الماء حسب الرغبة. تضاف المكرونة عند غليان خليط الطماطم والدجاج. تترك على النار وتقلب من وقت لآخر حتى تمام النضج.

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