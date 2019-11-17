طريقة عمل رول البفتيك

مع الأرز أو المكرونة يمكنك تقديم البفتيك بطريقة مبتكرة، وهو رول البفتيك، ونستعرضها في التقرير التالي. المقادير بفتيك. بطاطس. بصل. جزر. كوسة. فلفل ألوان. طماطم. زيت زيتون. ثوم. Advertisements ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير يشوح الثوم والبصل والزعتر في الزيت. يبشر بعض من البطاطس والجزر والكوسة ويضافوا للطاسة. يفرد اللحم باستخدام المطرقة حتى يصبح شرائح قابلة للحشو واللف. يوضع الحشو السابق في البوفتيك ويلف. (يمكن تثبيته بواسطة خلة أسنان، أو عيدان خشبية). يدهن طاجن الفرن بقليل من الزيت، ويوضع المتبقي من البطاطس والجزر والكوسة بعد تقطيعها شرائح. توضع لفائف البفتيك في الطاسة. يضاف بشر الطماطم ويدخل فرن ساخن.

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