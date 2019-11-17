طرق علاج نزلات البرد بالأعشاب الطبيعية

تكثر الإصابة بنزلات البرد مع دخول فصل الشتاء، ويبحث البعض عن العلاجات الطبيعية بعيدًا عن الأدوية، ويمكن علاج البرد بمجموعة من الأعشاب ذكرها موقع "Daily Medical"، وهي:

الليمون الدافىء بالعسل

يحتوى الليمون على فيتامين C المقاوم للبرد، ويساعد الليمون الدافىء بالعسل على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، وعلاج نزلات البرد من خلال غلي كوب من الماء وإضافة الليمون والعسل له.

خليط الزنجبيل والقرفة

من أفضل طرق علاج البرد بالأعشاب، هو خليط الزنجبيل والقرفة عبر إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من القرفة على كوب ماء ساخن وتحليته بالعسل لزيادة فائدته.

حبة البركة

يمكن شرب كوب من الحليب مع حبة البركة يوميا لتقوية جهاز المناعة.

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المنتول أو النعناع

يستخدم دهان المنتول لتهدئة الالتهابات بدهانه حول منطقة الأنف، لأنه يحتوي على نسبة مخدر خفيفة تساعد على الشعور بتحسن.

الشاي الأخضر والأسود

يساعد الشاي الأخضر والأسود على علاج نزلات البرد، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.