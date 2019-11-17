ضحية ثانية للسيلفي.. شلال يبتلع فرنسيا في تايلاند

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي سائح فرنسي في الثلاثينات من عمره، حتفه عندما حاول التقاط صورة “سيلفي” بالقرب من شلال في إحدى جزر تايلاند السياحية.

الشرطة في تايلاند، قالت في بيان لها: إن سائحا فرنسيا لقي حتفه، إثر سقوطه من أعلى شلال، بينما كان يحاول التقاط صورة سيلفي.

ووفقا لتقارير نقلتها “سكاي نيوز”، فقد وقعت الحادثة في جزيرة “كوه ساموي” التايلاندية، التي تعد شواطئها الرملية البيضاء المليئة بالنخيل نقطة جذب للسياح.

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المسئول في الشرطة السياحية التايلاندية، أكد أن السائج الفرنسي، البالغ من العمر 33 عاما، سقط من شلال “نا موييانغ 2”، وهو المكان نفسه الذي توفي فيه سائح إسباني في يوليو الماضي.

وأضاف بحسب وكالة “فرانس برس” خلال اتصال هاتفي: استغرق الأمر ساعات عدة لانتشال جثته لأن الشلال زلق وشديد الانحدار، مشيرا إلى أن المكان أغلق ووضعت لافتة تحذر السياح من خطر الاقتراب.

المسئول في الشرطة أوضح أن صديق السائح القتيل قال إنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي، لكنه انزلق وسقط.

الجدير بالذكر أن تايلاند تعتبر وجهة آمنة للسياح إلى حد كبير، وتستقطب أكثر من 35 مليون زائر كل عام، غير أن هذا القطاع تعرض لصفعة قوية عام 2018، إثر غرق عبارة تقل سياحا صينيين في جنوب البلاد، الأمر الذي نجم عنه مقتل 47 شخصا.