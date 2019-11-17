بعد فوزه ببطولة العالم للإسكواش.. قصة حب طارق مؤمن ورنيم الوليلي

"كان نفسها طارق يكسب.. وكانوا هيبقوا أول زوجين بيتم تتويجهم في البطولة.. لكن للأسف مكسبش المباراة.. وحاولنا نخفف من زعلها على طارق".. كلمات صرحت بها المهندسة المعمارية ريم منسي، والدة البطلة المصرية، رنيم الوليلي، بعما فازت ابنتها، خلال الشهر الماضي ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن فرحة ابنتها لم تكتمل بسبب خسارة زوجها بطل الاسكواش، طارق مؤمن من نظيره محمد الشوربجي.

ليتحقق حلم "رنيم" اليوم، بعدما عانق زوجها بطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره النيوزلندي بول كول بنتيجة 3 - 0.

أحضان وقبلات على الجبين خلف القفص الزجاجي، تبادلها الزوجان بين الحين والآخر، عقب حصدهما للبطولات، لتُسلط عليهما الكاميرات، ويصبحا حديث وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هُن" قصة حب بطلان الاسكواش، التي توجت بالزواج عام 2014، بعدما توجت رنيم الوليلي بلقب بطولة العالم التي أقيمت بمانشيستر.

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معرفة من الطفولة أكملها الاسكواش

كانت رنيم أكدت أنها تعرف "علي" منذ طفولتهما، إلا أن الأمر تطور بينهما خلال منافسة "طارق" لشقيق الأخيرة، خاصة عقب انتقالها من الإسكندرية للقاهرة، قائلة: "هو كان بيتنافس مع أخويا الكبير في الإسكواش ونعرف بعض من زمان جدا، وعرفنا بعض أكتر بعد متنقلت من الإسكندرية للقاهرة".

وأضافت الوليلي، في حوار سابق لبرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": إن مشاركتهما سويًا، ورحلات السفر والبطولات كانت أسباب لاقترابهما من بعضهما البعض.

الخطوبة والزواج

كانت "الوليلي" أكدت أن الخطبة والزواج، تمت بشكل تقليدي، وبمراحل طبيعية، مؤكدة إنها كانت رافضة لفكرة الاحتفالات الصاخبة في البداية، لكن إصرار الأهل كان وراء إقامة حفل زفاف كبير، فضلًا عن كثرة المدعوين.

وأكد "طارق" خلال حوارهما مع الإعلامية منى الشاذلي، إنهما لا يصلح لهما التدريب سويًا عقب الزواج، وإنه يستغل عطلة الأسبوع لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الاسكواش.

بكاء رنيم بسبب كلام طارق

"رنيم قبل فوزها ببطولة العالم في الجونة خسرت نهائيين كأس عالم، وكانت حزينة جدًا، وكنت بتمنى إنها تفوز بالبطولة دي، ومكنش هاممني أي حاجة غير مكسبها رغم إني خرجت في البطولة من دور الـ16".. بتلك الكلمات عبر بطل الاسكواش، "طارق مؤمن" خلال حديثه لبرنامج "معكم"، عن سبب سعادته واحتضانه لزوجته عقب فوزها ببطولة الجونة منذ عدة أشهر، رغم خسارته، الأمر الذي دفع "رنيم" للبكاء على الهواء، متأثرة بحديثه.