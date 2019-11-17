لا تشبه السكتات الشائعة.. أعراض تكشف إصابتكِ بالنوبة القلبية الصامتة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض واضحة، وفي بعض الأحيان دون أعراض تذكر على الإطلاق.

عند حدوث النوبة القلبية فإن جزءًا من عضلة القلب يموت وتعد النوبات القلبية الصامتة أكثر شيوعا عند الرجال من النساء ومع ذلك، غالبا ما تكون مميتة لدى النساء، وفقًا لـ "إكسبريس"

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