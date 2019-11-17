أين ستذهب “ثروة” هيثم أحمد زكي الضخمة؟.. هذه حقيقة وصيته “الصادمة” وتحطيم عماته لباب منزله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول عدة منشورات بشأن ميراث الممثل المصري، هيثم أحمد زكي، الذي توفي قبل أسبوع.

وذكرت المنشورات أنه عقب انتهاء عزاء هيثم أحمد زكي، حضر عماته، وحاولن تحطيم باب منزله للإقامة فيه، لكن نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، طلب لهم الشرطة لكي تتعامل معهم، ليكتشفوا بعدها أن هيثم ترك وصية يتبرع فيها بكامل ثروته لأحد دور الأيتام.

https://www.facebook.com/Rawaq3Elcinema/posts/707028489785970

لكن أكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، أن ذلك كله لم يحدث على الإطلاق، وأن كل ما تردد في هذا الشأن قصص خيالية لا أساس لها من الصحة، بحسب موقع “في الفن”.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التليفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

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وسرد الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل، واقعة غريبة حدثت معه أثناء تغسيل جثمان الأخير، قبل تشييعه إلى المقبرة.

وقال معوض، أثناء استضافته في برنامج “شارع النهار”، الذي يذاع عبر فضائية النهار، إنه أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض الموجودين دخوله إلى مكان التكفين، مضيفا: “أنا بجهزه دايما قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو رايح يقابل ربنا”.

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وتابع: “لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه الاقي رقبته جت نحيتي، فكنت أقول للشيخ إنه بيتحرك أهو، فأجده يقول لي إنه بيحبني، ولما مسكت ايده وجيت أشيلها لقيته ماسك في إيدي، فاندهشت، ولكن الشيخ أكد لي وفاته”.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.