مايا مرسي: المرأة تُعد الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تابعت الطلبات المقدمة من السيدات والأمهات بخصوص قانون الأحوال الشخصية، حيث ذكرت أن المجلس يحترم كل الآراء في القضايا المفتوحة والقضايا ذات أهمية كبيرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى.
وأضافت "مرسي"، أن المجلس سيبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ مطالب السيدات بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة وكل الوزارات، حيث إن قانون الأسرة يُعد حياة أو موتا لأمهات مصر، ويجب أن يضع في الاعتبار الأول لمصلحة الأطفال، وكذلك مطالب السيدات يجب أن تؤخذ بعين الاحترام.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن السيدة تُعد الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، ويجب تنفيذ كل احتياجاتها الشخصية من خلال القانون، موجهه حديثها للسيدات: "اطمنوا.. إحنا واقفين وراكم بقوة إن شاء الله، ومفيش مكتسب من مكتسبات اللي المرأة أخذتها هيتم التراجع عنها".
وعن النفقة، قالت: "دي قضية منتهية، دي شريان للأطفال من أكل وشرب، النفقة قضية ليس بها أي جدال، ازاي يبقى زوج عاقل ومش بيدفع نفقة، ده ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا".
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