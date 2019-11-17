الامارات | تشكيلات بروح المرح في «دبي للتصميم»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلات بروح المرح في «دبي للتصميم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت «ديزاين كرافت» - شركة الاستديوهات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها - وللمرة الأولى في فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع دبي للتصميم.

وعرضت الشركة باقةً من أحدث مجموعاتها Ideas Taking Shape خلال «داون تاون إديشينز»، الذي يبرز تصاميم مميزة لمجموعة من المصممين المحليين والإقليميين الناشئين، وضمت مجموعة «ديزاين كرافت» - التي تأسست عام 2017 على يد سيدارث مينون - تشكيلات خاصة بتصاميم ملهمة وحيوية لموائد الطعام والإضاءة وتمتاز بألوانها المشرقة. وأسهمت «ديزاين كرافت» التي تعد استوديو إبداعياً للتصميم، في خلق أفكار وإبداعات جديدة، عكست النظرة الإبداعية للشركة، وتمتاز مجموعتها Ideas Taking Shape بالبساطة والابتكار وروح المرح، وتضمنت ثلاثة تصاميم جديدة للطاولات. وعبَّر سيدارث مينون عن سعادته بالمشاركة في أسبوع دبي للتصميم الذي يقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مشيراً إلى أهمية الحدث كمنصة تجمع أبرز المصممين، ونقطة التقاء لأروع إبداعات التصميم.

وقال: «لقد حظينا بالمشاركة في أسبوع دبي للتصميم، المنصة المتفردة التي منحتنا فرصة عرض مجموعاتنا أمام الجمهور العالمي، وإبراز قدراتنا الإبداعية، وخلق تفاعل مميز بين التصاميم والمصممين من مختلف الدول، ونحن كشركة ناشئة تمتلك شغف التصميم، نسعى بشكل مستمر لتقديم أعمال متميزة ومختلفة وفريدة ترضي مختلَف الأذواق، وتتماشى مع لغة التصاميم العالمية». وذكر مينون أن الهدف من تأسيس «ديزاين كرافت» هو إلهام الناس، واحتضان إبداعاتهم، وتطوير مواهبهم وشغفهم في مجال التصميم، وتقديم إبداعات التصميم بشكل جديد يعكس الابتكار شكلاً ومضموناً، ويواكب الحياة العصرية بأفضل صورة.