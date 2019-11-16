"اجمد يا ملك النكد".. تامر عاشور يستمر في المنشورات الحزينة عقب فسخ خطبته

"الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق".. بتلك الكلمات أكد الفنان تامر عاشور، انفصاله عن دارين حلمي، ملكة جمال الكون السابقة، الأمر الذي صدم جماهيره، خاصة إن الخطبة لم يمر عليها سوى عدة أشهر، وكان الثنائي اقتربا من زواج.

وعلى الرغم من تأكيد الأخيرة للأمر من خلال منشور عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على "الإنستجرام"، إلا أن الفنان مستمر في العديد من التدوينات الحزينة، التي لفتت أنظار متابعيه، حيث تفاعلوا معه معلقين: "طب سبتها ليه طيب"، و"اجمد يا ملك النكد".

ويرصد "هُن" ردود فعل تامر عاشور عقب فسخ الخطبة.

حذف خبر الانفصال

عقب تداول التدوينة بين رواد "السوشيال ميديا"، حذف المطرب تامر عاشور التغريدة الخاصة بخبر الانفصال، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودة الأمور بينهما كما كانت.

تامر عاشور يستعين بأغنيته الشهيرة "كلموها عني"

عقب ساعات من نشر خبر الانفصال، نشر الفنان عدة كلمات مقتبسة من أغنيته الشهيرة "كلموها عني" حيث دون قائلَا: "حد يقولها دي ماليش حبايب بعدها واللى باقيلي منها عايش عليه".

لتنهال عليه التعليقات، متسائلين عن سبب فسخ الخطبة.

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صورة وكلام غزل

ومساء أمس، نشر الفنان صورة له من إحدى حفلاته السابقة، وعلق الفنان، قائلًا: "تفوت أيام و بتعدي.. وحُبك ليا مُش قدي، بحبك حب مش موجود .. مالوش وصف وكلام عندي".

ولم تمر ساعات، إلا ونشر الفنان صباح اليوم، جملة جديدة من إحدى أغنياته، مدونًا عبر صفحته: "حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بيت كبير".

خطوبة تامر عاشور ودارين حلمي

وفي سبتمبر الماضي، احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

وكان من المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عدد من أصدقائه داخل الوسط الفني، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"الوطن" منذ شهرين.