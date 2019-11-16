مشادة على الهواء بسبب قانون الرؤية: البنات بتتجوز عشان تتطلق

نشبت مشادة كلامية بين أحمد عبدالفتاح، أدمن جروب "يوميات مطلق مصري" على السوشيال ميديا، ودينا خليل عضو جروب "أمهات مصر المعيلات"، خلال حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، بسبب قانون الرؤية.

وقالت دينا خليل، إن الجروبات الخاصة بالمطلقات، تهدف إلى مساعدة المرأة المعيلة بالاستشارات القانونية، وتوفير مشروعات ومنح لتحسين مستوى المعيشة الخاصة بها، خاصةً مع تأخر حصول المرأة المطلقة على النفقة.

وقال أحمد عبدالفتاح: "فيه بنات بتتجوز عشان تطلق، بسبب الضغط عليها من المحيطين بها ومطالبتها بالزواج، ده بيحصل كتير، بيوافقوا على أحسن الوحشين، بياخدوا الراجل الناضج لأن علاقات المراهقة مش جاهزة، وهي لسه خارجة من الجامعة ومبتعرفش إدارة البيت إزاي ولازم تحمل بسرعة، والطلاق معظمه في العام الأول للزواج، الزوجة مش متحملة المسؤولية وعاوزة والدتها تربي البيبي ومامتها تزورها طول الوقت فتتدخل في حياتها والحياة تخرب والعكس صحيح".

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ونفت دينا ما قاله أحمد، مشددةً على أن الفتاة تقدم على الزواج حتى تحصل على حياة مستقرة، وأشارت إلى أن انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق بسبب عدم استقرار كبير في حياتها بسبب المشكلات القانونية: "ومن أسباب الطلاق عدم تحمل الزوج المسؤولية على مستوى الإنفاق، وذلك بسبب عدم التوعية".

ولفتت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة عدد حالات الطلاق، حيث يعرض أي طرف مشكلته ثم تأتيه بعض الحلول والردود والآراء الضارة.

ووجهت دينا حديثها لـ"عبدالفتاح"، حيث سألته عن عدد حالات الطلاق المبكر بعد عام من الزواج، ليرد عليها الأخير قائلًا، إن أغلب حالات الطلاق التي تواصلت معه عبر مجموعته على فيس بوك، حدثت بعد العام الأول للزواج، مشيرًا إلى أن الأمهات يستحوذن على الطفل، على أن يراه الأب ساعتين في الأسبوع.