تعرف على أصول اتيكيت الوقوف والجلوس

الاتيكيت هو تلك الحركات والإيماءات الهامة واللازمة التي تجعل من كل امرأة عادية سيدة راقية بكل ما في الكلمة من معنى. ومهما اختلفت العادات والتقاليد والثقافات في مختلف البلاد حول العالم يظل اتيكيت المرأة مميزاً وثابتاً كدليل على الأناقة والرقي والأنوثة الطاغية. ولكي تبعثي هالة القوة والثقة من حولك عليك أن تكوني على دراية كافية بأصول وقواعد الاتيكيت وليس ذلك فقط بل عليك أيضاً أن تكوني واثقة بنفسك وعلى قدر كبير من الرقي والأناقة لمعرفة كيفية التصرف السليم واللائق في مختلف المواقف التي تواجهينها في حياتك. فمن الآن فصاعداً عليك تعلم اتيكيت الوقوف والجلوس وهما الأكثر شهرة وهناك أيضاً أنواعاً أخرى من الاتيكيت ربما لم تكوني تعرفيها مثل اتيكيت السفر واتيكيت ركوب المصعد وحتى هناك اتيكيت خاص بالملابس واختيار الاكسسوارات. وتهتم بأدق التفاصيل التي تهمك أتينا لك بمجموعة من القواعد الهامة لكي تأسري من حولك بلباقتك وأناقتك.

اتيكيت الجلوس

الجلوس بطريقة راقية فن لا تتقنه العديد من السيدات والفتيات هذه الأيام. ولكنه أمر في غاية الأهمية إذا كنت تريدين الظهور بمظهر لائق وأنيق. حيث تقول قواعد الاتيكيت أن عليك الاقتراب من المقعد والجلوس بهدوء مع إبقاء ركبتيك متصلتين. وعليك بضم قدميك مع بعضهما بميل إلى ناحية واحدة أو إذا أردت وضعهما فوق بعض فعليك أيضاً إبقائهما في ناحية واحدة وليس واحدة في اتجاه الشمال وأخرى إلى اليمين وهو خطأ شائع تقع فيه العديدات. وعليك أيضاً الجلوس مع ظهر مستقيم وليس مائلاً إلى الأمام واحرصي أيضاً ألا يلامس ظهرك المقعد من الخلف خاصةً وإذا كنت في مقابلة رسمية. فأنسب وضع هو الجلوس في منتصف المقعد باستقامة. وإذا كنت تجلسين على مائدة الطعام احرصي دائماً ألا تتكئين بمرفقيك على المائدة ولكن أبقيهما إلى أسفل. كما ينصح خبراء الاتيكيت باستخدام أدوات المائدة بحسب الترتيب من أقصى اليمين وأقصى اليسار أولاً وصولاً أخيراً إلى تلك التي تكون موضوعة مباشرةً قرب الأطباق، وذلك إذا كنت لا تعلمين كيفية استخدامها.

اتيكيت الوقوف

الظهر المستقيم هو صديقك في هذا الوضع أيضاً. وعليك رفع رأسك عالياً وكأنك تشعرين بأنك اكتسبت بعض الطول الزائد. كما يجب أن يكون الصدر بارزاً وإلى أعلى فإذا فعلت ذلك ستساعدين جسدك في الحصول على انحناءات طبيعية تبرز أنوثتك بشكل أكبر. وبالنسبة لعضلات البطن فعليك تمرينها لكي تسحبيها إلى الداخل ولا تتركيها دون محاولة فعل ذلك لأن هذه الحركة تساعدك في الحفاظ على قوام رشيق وممشوق. وأخيراً، عليك تذكر إذا قام أحدهم بالتقاط صورة فوتوغرافية لك عليك بتحميل وزنك على قدم واحدة مع ثنية خفيفة للقدم الأخرى لكي تصبح إطلالتك جذابة، فالمرأة لا تحصل على المظهر الجذاب وكلتا قدميها مستقيمتان.

اتيكيت المصعد

إذا طلبت المصعد وصادف أن ثمة من في داخله يرغبون في الخروج، عليك إذاً إفساح المجال لهم للخروج أولاً، حتى لا تتزاحمين معهم ويصبح مظهرك غير لائقاً. كما أنه من الضروري إذا تواجد أشخاص معك أثناء انتظارك للمصعد أن تلقي التحية حتى ولو كانت فقط إيماءة أو ابتسامة بالعينين. وبمجرد وصول المصعد يجب ألا تدافعي إطلاقاً لدخوله فناهيك عن أنه مظهر غير أنثوي بل أيضاً غير حضاري، كما عليك السماح للمسنين الدخول أولاً. وأيضاً يجب عليك عدم إشغال مساحة كبيرة أثناء وقوفك في المصعد بل إفساح المجال أمام الآخرين للدخول بسهولة. وإذا وصلت إلى المكان المحدد وتودين الخروج من المصعد، فإن الأولوية تكون دائماً لمن يقف مباشرةً قرب الباب أو الأقرب منه وذلك منعاً للتدافع. يحق لك الخروج قبل الجميع في حالة واحدة فقط وهي إذا كنت الفتاة الوحيدة الموجودة في المصعد. وأخيراً التكلّم بصوت منخفض ليس فقط دليل أنوثة، بل هو دليل احترام أيضاً. لذلك احرصي على التكلم بصوت منخفض أثناء صعودك في المصعد خصوصاً إذا كنت تتكلمين عبر الهاتف لكي لا تزعجين من حولك بمواضيع خاصة بك لا يجب عليهم معرفتها.

Advertisements

اتيكيت السفر

هل تعلمين أن للسفر قواعد وأصول عليك احترامها أيضاً؟ أولاً، عليك أن تكوني مستعدة دائماً ومرتبة. بمعنى أن تحافظي على الأوراق الهامة في مكان قريب يسهل عليك الوصول إليها عندما تطلب منك. فمن غير اللائق أبداً أن تتأخري في البحث عن المستندات الضرورية وتجعلين الآخرين ينتظرون. وإذا كان يجب عليك حمل أمتعتك معك إلى داخل الطائرة، أحرصي على حملها بعناية وتفادي الاصتدام بالمسافرين الآخرين. وعندما تجدين مقعدك اجلسي وابقي ذراعيك وقدميك داخل مقعدك لئلا تصطدمي بأمتعة الآخرين. صحيح أن السفر قد يكون مرهقاً أحياناً، وقد تشعرين برغبة شديدة في إرجاع مقعدك إلى الوراء ومحاولة النوم والاسترخاء قليلاً، لكن خبراء الاتيكيت يشددون على ضرورة أن تقومي بذلك بتأنٍ أو عدم الإقدام على هذا الأمر من الأساس خاصةً إذا كانت المكان ضيق بشكل كبير، وذلك لكي لا تزعجي المسافر الجالس وراءك مباشرةً. نعم الاهتمام بإطلالتك أثناء السفر وعدم إهمالها هو من الأمور المحببة والواجبة. ولكن من القواعد الهامة التي يجب عليك معرفتها، هو تجنب تطبيق العطر في الطائرة لأن ذلك قد يزعج من يجلس بجوارك خصوصاً إذا كان يعاني من حساسية ما.

اتيكيت اختيار الملابس

ليس هناك اختلاف على أن أناقة المرأة وتألقها هو سر جاذبيتها. فمن منا لا تعشق اتباع أحدث صيحات الموضة العالمية واختيار قطع الاكسسوار التي تبرز جمالها؟ ولكن هناك بعض القواعد التي حددها لنا خبراء الموضة والتي يجب أن ننتبه لها جيداً. فلا يجب على سبيل المثال أن ترتدي فستاناً قصيراً مزيناً بالفصوص اللامعة أو مطرز بقماش Sequin إلى حفل خاص بالعمل فسيكون غريباً على العين بصورة مبالغ فيها ويجعلك محط أنظار الجميع ولكن بصورة سلبية. فبدلاً من ذلك تطلب دائماً حفلات أو لقاءات العمل ملابس أنيقة ومحتشمة مثل الفساتين الطويلة أو بلوزة من قماش الستان الأنيق على تنورة رسمية متوسطة الطول، على عكس المناسبات والسهرات الاحتفالية ا

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على على قواعد اتيكيت التواصل في أماكن العمل

تعرف على اتيكيت الكلام مع الزوج