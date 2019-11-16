هل زيت الزيتون مرطب آمن لبشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الغذائية، ويحرص العديد من الأشخاص على استخدامه بشكل منتظم على البشرة والجلد.

تعرف على المزيد حول فوائد استخدام زيت الزيتون على الوجه، واكتشف كيفية استخدامه للحصول على أفضل النتائج، وفقًا لـ" medicalnewstoday".

-يحتوي على مضادات الأكسدة

يعمل زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، ويمنع الشيخوخة المبكرة. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن وضع زيت الزيتون على الجلد بعد التعرض للشمس يقاوم الخلايا المسببة للسرطان.

-يحتوي على الفيتامين

يحتوي زيت الزيتون على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون" A و D و E و K "وقد تكون بعض هذه الفيتامينات مفيدة للبشرة.

على سبيل المثال، استخدم العديد من الأشخاص زيت فيتامين E على مدار التاريخ لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، بما في ذلك الصدفية والأكزيما.

-يحتوي على آثار مضادة للجراثيم

نظرت إحدى الدراسات في تأثيرات استخدام زيت الزيتون، وزيت جوز الهند على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية على الجلد، وهى نوع تعيش على جلد الإنسان.

أظهرت النتائج أن كلا الزيتين أظهر خصائص مضادة للجراثيم، لكن زيت جوز الهند البكر كان أكثر فاعلية في القضاء على البكتيريا.

ومع ذلك، يمكن في بعض الأحيان استخدام زيت الزيتون لعلاج الالتهابات البكتيرية في الجلد. قد يؤدي أيضًا إلى تحسين مصدر التئام الجروح لدى الأشخاص المصابين بقرح القدم الناتجة عن مرض السكري من النوع 2.

-مرطب طبيعي

زيت الزيتون مرطب طبيعي شائع يستخدم غالبًا لتنعيم البشرة والشعر.

يعتبر زيت الزيتون أحد المكونات الهامة في العديد من منتجات العناية الشخصية، بما في ذلك غسول الوجه، والصابون والمستحضرات التجميلية.

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-مرطب وعلاج لحروق الشمس

يستخدم بعض الأشخاص زيت الزيتون كمرطب عن طريق وضعه مباشرة على البشرة.

بناءً على دراسة آثاره المضادة للأكسدة على الفئران، قد يكون زيت الزيتون مفيدًا بشكل خاص عند استخدامه بعد التعرض لأشعة الشمس.

-مقشر

لتقشير الوجه والجسم ومعالجة مناطق البشرة الجافة أو المتقشرة، يمكن للشخص أن يخلط زيت الزيتون وملح البحر لعمل مقشر.

-مزيل ماكياج العيون

لإزالة مكياج العيون، ما عليك سوى إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إلى قطنه وامسح منطقة العين برفق.

-علاج التجاعيد

بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، قد يقلل زيت الزيتون شيخوخة الجلد والتجاعيد. يمكن رش الزيت حول منطقة العين ليلاً أو بعد التعرض لأشعة الشمس.

-نصائح عليك اتباعها قبل وضع زيت الزيتون:

من الضروري استخدام زيت الزيتون عالي الجودة، لأن قد تحتوي الزيوت منخفضة الجودة على مواد مضافة أو مواد كيميائية يمكن أن تهيج الجلد أو تتلفه.

تأكد من شراء زيت الزيتون من علامة تجارية مشهورة موثوق فيه، ويجب أن تكون العلامة حاصل على شهادة من المجلس الدولي للزيتون.

كما حذرت دراسة صدرت عام 2013 من استخدام البالغين والرضع اصحاب البشرة الجافة زيت الزيتون، لأنه قد يسبب احمرار وتلف الطبقة الخارجية من الجلد لدى بعض الأشخاص.

ويعتبر زيت الزيتون من الزيت الثقيلة التي قد يسد المسام وتسبب البكتيريا إذا استخدم بكمية زائدة.