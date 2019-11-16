فيفي عبدة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
خضعت النجمة فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها برشاقة واضحة، وخطفت الأنظار بإطلالة مميزة وأنيقة.
ارتدت فيفي فستان منفوش يأخذ شكل الجسم من أعلى وحتى منتصف الخصر ثم ينسدل منفوشاً، باللون الأزرق المعدني وتميز الفستان بقماش الساتان المطرز بالحبات البراقة واللامعة، وشال من التول.
ومن الناحية الجمالية؛ اعتمدت فيفي على مكياج ناعم، وتزينت بالمجوهرات الفضية المرصعة بالأحجار الملونة.
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