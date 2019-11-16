مشاكل في المعدة والجهاز التنفسي.. أماكن ظهور الحبوب في الوجه تخبرك عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تهاجم حبوب الشباب الكثير من الأشخاص بكافة أعمارهم، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب منها الحالة النفسية، والمشاكل الصحية والأنظمة الغذائية.

وتوضح صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ظهور حب الشباب في الوجه يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل صحية خطيرة.

وحذر أحد المختصين في الأمراض الجلدية من ظهور البثور في نفس المكان بشكل متكرر إذ يجيب عليك في تلك الحالة استدعاء الطبيب.

وكشفت الدكتورة ريخا تايلور، للصحيفة البريطانية، دلالة هذه البثور وما الذي تكشفه عن صحة الجسد.

-بثور الجبين

البثور التي تظهر في منطقة جبين الوجه، من الممكن أن يكون سببها مشاكل في المعدة أو المثانة.

لذا يجب الانتباه إلى طبيعة الأطعمة التي تتناولها مع ضرورة التقليل من السكر، والكحول، والوجبات السريعة، والإكثار من الأطعمة الغنية بالزنك.

-الأنف

ترتبط حبوب الأنف بنظافة البشرة بشكل عام، لكن إذا لاحظت الاحمرار الزائد بها، فربما ذلك دليل على مشاكل في السمع، أو وجود مشكلة في الكولسترول بالدم.

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لذلك يفضل تناول الخضراوات والأسماك لزيادة نسبة الأوميجا 3، مع الانتباه إلى غلق المسام أثناء تنظيف البشرة.

-الخدود

البثور الحمراء على الوجه، ربما يكون سببها خلل بكتيري في الأمعاء، أو خلل في الجهاز التنفسي، أو الاكثار من تناول اللحوم، والسكر ومنتجات الألبان.

يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وتنازل المزيد من الخضراوات، والفواكه مع ضرورة التوقف عن التدخين.

-الحبوب ذات الرؤوس البيضاء

يعد هذا النوع من الحبوب الأكثر ازعاجًا، وتزداد هذه الحبوب مع التوتر، لذا يجب عليك الاسترخاء وتناول الأطعمة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الهرمونات كالخضروات الداكنة والأفوكادو.

-الذقن

تدل حبوب منطقة الدقن على خلل في الهرمونات خاصة عند السيدات، إذ يحفز هرمون الأندروجين إنتاج الزيوت التي تسد المسام.

لذا تزداد حبوب الشباب في فترة المراهقة وأوقات محددة من الشهر، فمن الأفضل الحفاظ على نظافة البشرة واتباع

روتين يومي لتنظيف البشرة، واحرصِ على غسل يديك جيدًا قبل لمس وجهك.