الموت يفجع ابنة هيفاء وهبي: فقدت قدوتي

نشرت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، نعيا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وأعلنت ابنة الفنانة هيفاء وهبي، من خلال النعي، عن وفاة جدها من والدها.

وقالت: “فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت أعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل”.

ثم نشرت زينب فياض، صورة لجدها الراحل مع ابنتيها رهف ودانييلا، وعلقت عليها قائلة: “رح تضل بقلبي للأب”، مشيرة برمز القلب المنكسر على الصورة.

Advertisements

والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير ثم حدثت القطيعة.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “عقدة الخواجة” الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.